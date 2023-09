Razgatlioglu (Yamaha): "Quello che abbiamo non è sufficiente".

La posizione di partenza prima delle due gare di domenica è semplice: se Alvaro Bautista otterrà dieci punti in più di Toprak Razgatlioglu, avrà difeso con successo e in anticipo il suo titolo di campione del mondo 2022. Al momento, il suo vantaggio è di 52 punti. C'è un massimo di 62 punti in palio in un solo fine settimana, dopo Portimao c'è solo l'evento di Jerez l'ultimo fine settimana di ottobre.

"Sono annoiato", ha detto Toprak a proposito di come è andata la prima gara in Portogallo, che ha concluso ancora una volta al secondo posto dietro a Bautista. "Per tutto il giro recupero terreno, poi arriva il rettilineo e Alvaro è di nuovo in vantaggio. Poi faccio lo stesso, ma non basta per vincere. Ed è sempre così. Non è una buona motivazione. Negli ultimi giri speravo che la sua gomma posteriore si degradasse, ma il suo ritmo è stato forte fino alla fine. Tuttavia, non mi sono arreso, non ho mai chiuso il gas e ho spinto al massimo a ogni giro. La Ducati è molto forte e veloce, quello che abbiamo noi non è sufficiente. Quando apre il gas, la sua moto accelera enormemente. La mia moto ha un'accelerazione molto inferiore. Soprattutto negli ultimi sei o sette giri, è incredibile".

Razgatlioglu parla sempre dei vantaggi della Ducati, ma in realtà solo la combinazione tra la Panigale V4R e l'eccezionale pilota Bautista è quasi invincibile.



"Non ho mai detto che Alvaro sia un pilota lento", ha sottolineato il turco a SPEEDWEEK.com. "È molto forte. Ma con Alvaro in sella, la Ducati ha un grande vantaggio sui rettilinei. È leggero e stretto, ma lo rispetto comunque. Anche perché è molto intelligente e pianifica le sue gare con attenzione. Non si limita a guidare facilmente. Con la sua moto, ha un ottimo pacchetto. A volte la moto non è perfetta, quindi bisogna adattarsi. Qui non riusciamo a trovare un buon set-up per la mia moto, quindi mi limito a guidare. La mia moto non è male, ma non è al 100%. Mentalmente sono molto forte e questo mi aiuta soprattutto nella Superpole. Per questo voglio vincere domenica. Nella seconda gara sarà più difficile".