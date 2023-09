Razgatlioglu (Yamaha): "O que temos não é suficiente".

As hipóteses de Toprak Razgatlioglu se tornar Campeão do Mundo de Superbike em 2023 são apenas matemáticas. Após a primeira corrida em Portimão, o turco ficou mais uma vez irritado por não ter hipóteses contra a Ducati.

A posição de partida antes das duas corridas de domingo é simples: se Álvaro Bautista marcar mais dez pontos do que Toprak Razgatlioglu, terá defendido com sucesso o seu título de Campeão do Mundo de 2022 antes do tempo. Neste momento, a sua vantagem é de 52 pontos. Há um máximo de 62 pontos em disputa num fim de semana, depois de Portimão há apenas o evento de Jerez no último fim de semana de outubro.

"Estou aborrecido", disse Toprak sobre a forma como decorreu a primeira corrida em Portugal, na qual voltou a terminar em segundo, atrás de Bautista. "Durante toda a volta eu recupero o atraso, depois chega a reta e o Alvaro tem novamente a vantagem. Depois disso, volto a fazer o mesmo, mas não é suficiente para a vitória. E é sempre assim. Não é bom para a motivação. Nas últimas voltas, estava à espera que o pneu traseiro dele se degradasse, mas o seu ritmo foi forte até ao fim. Mesmo assim, não desisti, nunca fechei o acelerador e fui até ao limite em cada volta. A Ducati é muito forte e rápida, o que temos não é suficiente. Quando ele abre o acelerador, a sua mota acelera imenso. A minha mota tem muito menos aceleração. Especialmente nas últimas seis ou sete voltas, é incrível."

Razgatlioglu fala sempre das vantagens da Ducati, mas na realidade apenas a combinação da Panigale V4R e do excecional piloto Bautista é quase invencível.



"Nunca disse que o Álvaro era um piloto lento", sublinhou o turco ao SPEEDWEEK.com. "Ele é muito forte. Mas com Alvaro a bordo, a Ducati tem uma grande vantagem nas rectas. Ele é leve e estreito, mas eu ainda o respeito. Também porque ele é muito inteligente e planeia as corridas com cuidado. Ele não se limita a andar facilmente. Com a sua mota, ele tem um pacote muito bom. Por vezes, a nossa mota não é perfeita, por isso temos de nos adaptar. Não conseguimos arranjar uma boa afinação para a minha mota aqui, por isso limito-me a correr. A minha mota não é má, mas não está a 100 por cento. Mentalmente estou muito forte, o que me ajuda especialmente na corrida da Superpole. É por isso que quero ganhar essa corrida no domingo. Na segunda corrida vai ser mais difícil."