El peso pluma Bautista: "Tiene más desventajas que ventajas".

Tras los dos desastrosos años de Honda en 2020 y 2021, en los que nadie hablaba de que Álvaro Bautista era el piloto más ligero del pelotón, volvió al redil de Mamá Ducati y desde entonces no ha dejado de cosechar victoria tras victoria. En 2022, el ahora piloto de 38 años ganó 16 carreras y se proclamó campeón del mundo. Este año, ya ha subido 22 veces a lo más alto del podio y tiene a su alcance el segundo título mundial.

Todo el mundo en el paddock es consciente de que la combinación de Bautista y la Ducati es única, de lo contrario los otros pilotos de la V4R serían igual de ágiles. Pero el hecho es que sólo Álvaro puede aprovechar a la perfección las ventajas de su rapidísima moto.

Cuando Toprak Razgatlioglu declaró por centésima vez tras su derrota del sábado que no tenía ninguna posibilidad contra Bautista en la recta de casi un kilómetro del Autodromo Internacional do Algarve contra el cohete de Ducati - lo que también corresponde a los hechos - Álvaro no pudo contenerse más.

"No creo que mis rivales entiendan las desventajas que tengo", dijo Bautista a SPEEDWEEK.com en Portugal con su habitual naturalidad. "No sienten cómo se mueve la moto debajo de mí. O lo difícil que me resulta a veces poner los neumáticos en temperatura y lo tediosos que son para mí los cambios de dirección. Piensan que esos problemas no existen porque ellos no los tienen. Pero existen, para mí. Estaría bien poder hacerles sentir estos problemas".

La estrella de Ducati continuó: "Después de eso, estoy seguro de que dirían que tengo ventajas en algunas áreas, pero en toda una vuelta tengo más desventajas. ¿Dónde tengo ventaja? Teóricamente, en la recta. Vale, aquí hay una recta. ¿Y cuántas curvas? Quince. Así que es 15 a 1. Añade a eso el viento. No puedo poner más potencia en la moto y sigue bailando debajo de mí debido al viento. La rueda delantera se me escapa constantemente en las curvas y cuando cambio de dirección tengo que usar todo el cuerpo para hacer que la moto se mueva."

"Todos estos problemas no los tienen los demás. No dicen que yo también tengo desventajas porque no pueden entenderlas. Por eso sólo ven mis ventajas. Piensan que corro con ellos sin problemas, y luego llega la recta y los adelanto. Pero no es así. Es normal que los demás sólo vean las ventajas. Pero créeme, tengo muchas desventajas. Y tengo que luchar con los demás. No digo que no pueda hacer esto o aquello porque soy ligero. Así es mi posición de salida y tengo que sacar el máximo de mi situación".