Bautista, poids plume : "J'ai plus d'avantages que d'inconvénients".

Après les deux années désastreuses de Honda en 2020 et 2021, où personne ne parlait du fait qu'Alvaro Bautista était le pilote le plus léger du plateau, il est revenu dans le giron de maman Ducati et enchaîne depuis les victoires. En 2022, à 38 ans, il a remporté 16 courses et est devenu champion du monde. Cette année, il est déjà monté 22 fois sur la plus haute marche du podium et le deuxième titre de champion du monde est à portée de main.

Tout le monde dans le paddock est conscient que la combinaison Bautista/Ducati est unique - sinon, les autres pilotes V4R seraient tout aussi rapides. Mais le fait est qu'Alvaro est le seul à pouvoir exploiter parfaitement les avantages de sa moto très rapide.

Lorsque Toprak Razgatlioglu a déclaré pour la centième fois, après sa défaite de samedi, qu'il n'avait aucune chance contre Bautista sur la ligne droite de près d'un kilomètre de l'Autodromo Internacional do Algarve face à la fusée Ducati - ce qui correspond également aux faits -, Alvaro n'a pas pu se retenir.

"Je pense que mes adversaires ne comprennent pas les inconvénients que j'ai", a raconté Bautista à SPEEDWEEK.com au Portugal, avec son objectivité habituelle. "Ils ne sentent pas comment la moto se déplace sous moi. Ou à quel point j'ai parfois du mal à faire monter les pneus en température et à quel point les changements de direction sont pénibles pour moi. Ils pensent que ces problèmes n'existent pas parce qu'ils ne les ont pas. Mais ils existent - pour moi. Ce serait bien si je pouvais leur faire ressentir ces problèmes".

La star Ducati poursuit : "Après cela, ils diraient certainement que j'ai des avantages dans certains domaines, mais sur un tour complet, j'ai plus d'inconvénients. Où ai-je l'avantage ? Théoriquement, sur la ligne droite. D'accord, il y a une ligne droite ici. Et combien de virages ? 15, donc c'est 15 contre 1. A cela s'ajoute le vent. Je ne peux pas exercer plus de force sur la moto et elle danse constamment sous moi à cause du vent. La roue avant glisse sans cesse dans les virages et lors des changements de direction, je dois utiliser tout mon corps pour faire bouger la moto".

"Tous ces problèmes, les autres ne les ont pas. Ils ne disent pas que j'ai aussi des inconvénients, car ils ne peuvent pas les comprendre. C'est pourquoi ils ne voient que mon avantage. Ils pensent que je roule avec eux sans problème - et puis la ligne droite arrive et je les dépasse. Mais ce n'est pas comme ça. C'est normal que les autres ne voient que les avantages. Mais croyez-moi, j'ai beaucoup d'inconvénients. Et je dois me battre avec les autres. Je ne dis pas non plus que je ne peux pas faire ceci ou cela parce que je suis léger. C'est ma position de départ et je dois tirer le maximum de ma situation".