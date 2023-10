Bautista, peso piuma: "Ha più svantaggi che vantaggi".

Dopo le due disastrose annate Honda del 2020 e del 2021, in cui nessuno parlava di Alvaro Bautista come del pilota più leggero in campo, è tornato all'ovile di mamma Ducati e da allora ha conquistato vittoria dopo vittoria. Nel 2022, l'ormai 38enne ha vinto 16 gare ed è diventato campione del mondo. Quest'anno è già salito sul podio 22 volte e ha il secondo titolo mondiale a portata di mano.

Tutti nel paddock sanno che la combinazione tra Bautista e la Ducati è unica, altrimenti gli altri piloti della V4R sarebbero altrettanto agili. Ma il fatto è che solo Alvaro riesce a sfruttare perfettamente i vantaggi della sua velocissima moto.

Quando Toprak Razgatlioglu ha dichiarato, per quella che sembrava la centesima volta dopo la sconfitta di sabato, di non avere alcuna possibilità contro Bautista sul rettilineo di quasi un chilometro dell'Autodromo Internacional do Algarve contro il razzo Ducati - cosa che corrisponde anche alla realtà dei fatti - Alvaro non ha più potuto trattenersi.

"Non credo che i miei avversari capiscano gli svantaggi che ho", ha detto Bautista a SPEEDWEEK.com in Portogallo con il suo solito piglio deciso. "Non sentono come si muove la moto sotto di me. O quanto sia difficile a volte portare in temperatura gli pneumatici e quanto siano noiosi per me i cambi di direzione. Pensano che questi problemi non esistano perché loro non li hanno. Ma esistono, per me. Sarebbe bello se potessi far sentire loro questi problemi".

Il fuoriclasse della Ducati ha poi proseguito: "Dopo di che, sono sicuro che direbbero che ho dei vantaggi in alcune aree, ma su un giro intero ho più svantaggi. Dove sono avvantaggiato? In teoria, sul rettilineo. Ok, qui c'è un rettilineo. E quante curve ci sono? Quindici, quindi 15 a 1. A questo si aggiunge il vento. Non riesco a dare più potenza alla moto, che continua a ballare sotto di me a causa del vento. La ruota anteriore mi sfugge continuamente in curva e quando cambio direzione devo usare tutto il corpo per far muovere la moto".

"Tutti questi problemi gli altri non li hanno. Non dicono che anch'io ho degli svantaggi perché non riescono a capirli. Per questo vedono solo il mio vantaggio. Pensano che io corra con loro senza problemi, poi arriva il rettilineo e li supero. Ma non è così. È normale che gli altri vedano solo i vantaggi. Ma credetemi, io ho molti svantaggi. E devo lottare con gli altri. Non dico che non posso fare questo o quello perché sono leggero. È solo la mia posizione di partenza e devo trarre il massimo dalla mia situazione".