Bautista, peso pluma: "Tenho mais desvantagens do que vantagens".

Após os dois anos desastrosos da Honda em 2020 e 2021, quando ninguém falava sobre Álvaro Bautista ser o piloto mais leve do pelotão, ele voltou para a Mama Ducati e tem conquistado vitória após vitória desde então. Em 2022, o piloto de 38 anos venceu 16 corridas e tornou-se campeão do mundo. Este ano, já esteve no topo do pódio 22 vezes e tem o segundo título de campeão do mundo ao seu alcance.

Todos no paddock estão cientes de que a combinação de Bautista e a Ducati é única - caso contrário, os outros pilotos da V4R seriam igualmente ágeis. Mas o facto é que apenas Álvaro consegue tirar o máximo partido das vantagens da sua moto muito rápida.

Quando Toprak Razgatlioglu declarou, pelo que pareceu ser a centésima vez após a sua derrota no sábado, que não tinha qualquer hipótese contra Bautista na reta de quase um quilómetro no Autódromo Internacional do Algarve contra o foguete da Ducati - o que também corresponde aos factos - Álvaro não conseguiu conter-se.

"Acho que os meus adversários não compreendem as desvantagens que tenho", disse Bautista à SPEEDWEEK.com em Portugal, com a sua habitual naturalidade. "Eles não sentem como a mota se move debaixo de mim. Ou como é difícil, por vezes, conseguir que os pneus atinjam a temperatura adequada e como as mudanças de direção são aborrecidas para mim. Pensam que estes problemas não existem porque não os têm. Mas eles existem - para mim. Seria bom se eu pudesse fazer com que eles sentissem esses problemas".

A estrela da Ducati continuou: "Depois disso, tenho a certeza que eles diriam que tenho vantagens em algumas áreas, mas numa volta inteira tenho mais desvantagens. Onde é que eu tenho vantagem? Teoricamente, na reta. Ok, há uma reta aqui. E quantas curvas? Quinze. Então é 15 para 1. Acrescente a isso o vento. Não consigo pôr mais potência na mota e ela continua a dançar debaixo de mim por causa do vento. A roda da frente está constantemente a fugir-me nas curvas e quando mudo de direção tenho de usar todo o meu corpo para fazer a moto andar."

"Todos estes problemas os outros não têm. Eles não dizem que eu também tenho desvantagens porque não as conseguem compreender. É por isso que só vêem as minhas vantagens. Pensam que eu ando com eles sem problemas - e depois chega a reta e eu passo por eles. Mas não é assim. É normal que os outros só vejam as vantagens. Mas acreditem, eu tenho muitas desvantagens. E tenho de lutar com os outros. Não digo que não posso fazer isto ou aquilo porque sou leve. A minha posição de partida é mesmo assim e tenho de tirar o máximo partido da minha situação."