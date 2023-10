Portimão, course de superpole : la puissance Ducati bat Toprak

La course de sprint de dix tours de la catégorie Superbike est appelée course de superpole, car le résultat est pris en compte dans la grille de départ de la deuxième course. Les neuf premiers reçoivent jusqu'à 12 points de championnat du monde et occupent les neuf premières places sur la grille de départ, les autres positions correspondant à la superpole du samedi. Le pneu de course utilisé est généralement le SCX, le pneu le plus tendre disponible lors de cette onzième rencontre de la saison.

Au départ de la course à 11 heures, il faisait déjà 27 degrés et le ciel était sans nuages. La pénalité de grille infligée à Andrea Locatelli (Yamaha) ne s'appliquant qu'à la première course, la grille de départ correspondait au résultat de la Superpole et le pilote Yamaha pouvait s'élancer en troisième position. Devant l'Italien, sur la première ligne, les pilotes Kawasaki Jonathan Rea et Alex Lowes. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) et Álvaro Bautista (Ducati) suivaient aux 4e et 5e places sur la grille de départ. Eric Granado (Petronas Honda) manquait à l'appel après une chute lors du warm-up.

Au départ, Razgatlioglu a pris la tête de la course avec un départ éclair et s'est légèrement détaché de ses poursuivants. Pour les pilotes Kawasaki, la course s'est terminée au virage 5, lorsque les deux pilotes ont chuté de manière identique. Dans le tumulte, Bautista a dû remonter de la cinquième place. Sur la courte distance, l'avantage du pilote Ducati, qui ménage particulièrement ses pneus, ne s'est pas manifesté de la même manière que lors d'une longue course. L'Espagnol a donc dû faire face à une plus grande résistance.

Dès le sixième tour, Bautista s'est retrouvé dans la roue arrière du pilote Yamaha, puis un tour plus tard, il a dépassé le Turc dans la ligne droite, mais ce dernier a défendu son avance au freinage. La course s'est poursuivie ainsi jusqu'au dernier tour. L'Espagnol a parfaitement accéléré à la sortie du dernier virage et a facilement dépassé le pilote de 26 ans jusqu'à la ligne d'arrivée. Victoire de Bautista devant les pilotes Yamaha Razgatlioglu et Locatelli.

Remy Gardner (Yamaha) a réalisé une belle course en quatrième position. La cinquième place de l'as Honda Iker Lecuona est également encourageante. Le meilleur pilote BMW a été Michael van der Mark, qui s'est classé septième.

Philipp Öttl, parti en dixième position, est remonté par moments jusqu'à la huitième place. Après s'être battu dans un groupe de sept pilotes, le Bavarois de l'équipe Go Eleven Ducati a franchi la ligne d'arrivée en dixième position.

Dominique Aegerter (Yamaha) a fait une course discrète en 14e position.

Voici comment s'est déroulée la course :

Départ : Razgatlioglu devant Locatelli et Rea dans le premier virage. Au virage 5, les deux pilotes Kawasaki chutent.



1er tour : Razgatlioglu devant Locatelli, van der Mark et Bautista. Öttl 8e, Aegerter 14e.



Tour 2 : Razgatlioglu en 1:39,826 min de 0,6 sec devant Locatelli et 1,3 devant Bautista. Puis Lecuona, Gardner, van der Mark, Rinaldi et Öttl.



Tour 3 : Le top 3 reste inchangé. Rinaldi passe van der Mark à la 6e place.



Tour 4 : Razgatlioglu devance Bautista de 0,9 sec, qui signe le meilleur temps. Öttl et Vierge se battent pour la 8e place.



Tour 5 : Bautista se rapproche de Razgatlioglu. Locatelli en sécurité à la 3e place. Le top 9 en 7 sec. Aegerter à la 14e place.



Tour 6 : Razgatlioglu n'a plus que 0,3 sec d'avance sur Bautista. Öttl (9e) sous la pression de Gerloff et Bassani.



Tour 7 : Bautista passe dans la ligne droite, Razgatlioglu s'impose dans le virage 1.



Tour 8 : Bautista suit Razgatlioglu comme son ombre. Lecuona quatrième, van der Mark septième. Öttl perd la 9e place au profit de Gerloff.



9e tour : Lecuona recule à la 6e place derrière Gardner (4e) et Rinaldi (5e).



Dernier tour : Bautista gagne devant Razgatlioglu et Locatelli.