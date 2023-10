Portimão, Superpole: la potenza Ducati batte Toprak

La gara sprint della categoria Superbike su dieci giri è chiamata Superpole perché il risultato viene inserito nella griglia di partenza della seconda gara. I primi 9 classificati ricevono fino a 12 punti per il Campionato del Mondo e occupano le prime nove posizioni in griglia, le altre posizioni in base alla Superpole del sabato. Il pneumatico da gara utilizzato è solitamente l'SCX, il più morbido disponibile all'undicesimo appuntamento della stagione.

All'inizio della gara, alle 11, c'erano già 27 gradi e il cielo era privo di nuvole. Poiché la penalità in griglia di Andrea Locatelli (Yamaha) si applicava solo alla prima gara, la griglia di partenza corrispondeva al risultato della Superpole e il pilota Yamaha ha potuto iniziare la gara dalla terza posizione. Davanti all'italiano in prima fila c'erano i piloti Kawasaki Jonathan Rea e Alex Lowes. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Álvaro Bautista (Ducati) seguivano nelle posizioni 4 e 5 della griglia. Dopo una caduta nel warm-up, mancava Eric Granado (Petronas Honda).

Al via, Razgatlioglu si è portato in testa con una partenza fulminea e ha staccato facilmente gli inseguitori. Per i piloti Kawasaki, tuttavia, la gara era già finita alla curva 5, quando entrambi hanno avuto una caduta identica. In questo frangente, Bautista ha dovuto inizialmente risalire dal 5° posto. Sulla breve distanza, il vantaggio del pilota della Ducati, che è particolarmente delicato con le gomme, non è stato efficace come in una gara lunga. Di conseguenza, lo spagnolo ha dovuto affrontare una maggiore resistenza.

Dal sesto giro in poi, Bautista ha girato sulla ruota posteriore del pilota Yamaha, un giro dopo ha superato il turco sul rettilineo, ma quest'ultimo ha difeso il suo vantaggio in frenata. Le cose sono andate avanti così fino all'ultimo giro. Lo spagnolo ha accelerato perfettamente all'uscita dell'ultima curva e ha superato facilmente il 26enne fino al traguardo. Vittoria per Bautista davanti ai piloti Yamaha Razgatlioglu e Locatelli.

Remy Gardner (Yamaha) ha disputato un'ottima gara, conquistando la quarta posizione. Incoraggiante anche il 5° posto dell'asso della Honda Iker Lecuona. Il miglior pilota BMW è stato Michael van der Mark in settima posizione.

Philipp Öttl era partito in decima posizione e a volte è salito fino all'ottava. Lottando in un gruppo di sette piloti, il bavarese del team Go Eleven Ducati ha tagliato il traguardo in decima posizione.

Dominique Aegerter (Yamaha) ha disputato una gara non memorabile in 14a posizione.

Ecco come si è svolta la gara:

Partenza: Razgatlioglu precede Locatelli e Rea alla prima curva. Alla curva 5 entrambi i piloti Kawasaki cadono.



1° giro: Razgatlioglu precede Locatelli, van der Mark e Bautista. Öttl all'8° posto, Aegerter al 14°.



Giro 2: Razgatlioglu in 1:39.826 precede di 0,6 secondi Locatelli e di 1,3 Bautista. Poi Lecuona, Gardner, van der Mark, Rinaldi e Öttl.



Terzo giro: i primi tre non cambiano. Rinaldi passa van der Mark per il 6° posto.



Giro 4: Razgatlioglu ha 0,9 secondi di vantaggio su Bautista, che fa segnare il miglior tempo. Öttl e Vierge sono in lotta per l'8° posto.



Giro 5: Bautista si avvicina a Razgatlioglu. Locatelli è al sicuro in 3a posizione. I primi 9 in 7 secondi. Aegerter è 14°.



Giro 6: Razgatlioglu ha solo 0,3 secondi di vantaggio su Bautista. Öttl (9°) sotto pressione da parte di Gerloff e Bassani.



Giro 7: Bautista passa sul rettilineo, alla curva 1 prevale Razgatlioglu.



Giro 8: Bautista segue Razgatlioglu come un'ombra. Lecuona quarto, van der Mark settimo. Öttl perde il 9° posto a favore di Gerloff.



Giro 9: Lecuona retrocede al 6° posto dietro Gardner (4°) e Rinaldi (5°).



Ultimo giro: Bautista vince davanti a Razgatlioglu e Locatelli.