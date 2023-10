Portimão, Corrida Superpole: A potência da Ducati vence a Toprak

A corrida da Superpole do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023, em Portimão, foi ganha por Álvaro Bautista, que contou com a potência da Ducati para lutar com Toprak Razgatlioglu. A Kawasaki sofreu um desastre na ronda 1.

A corrida de sprint na categoria Superbike, com dez voltas, é chamada de corrida Superpole porque o resultado é incluído na grelha de partida para a segunda corrida. Os 9 primeiros recebem até 12 pontos para o Campeonato do Mundo e ocupam as primeiras nove posições da grelha de partida, sendo as restantes posições de acordo com a Superpole de sábado. O pneu de corrida utilizado é normalmente o SCX, o pneu mais macio disponível no décimo primeiro encontro da época.

No início da corrida, às 11 horas, já estavam 27 graus e o céu estava sem nuvens. Uma vez que a penalização na grelha de Andrea Locatelli (Yamaha) apenas se aplicava à primeira corrida, a grelha de partida correspondia ao resultado da Superpole e o piloto da Yamaha pôde iniciar a corrida na terceira posição. À frente do italiano na primeira linha da grelha ficaram os pilotos da Kawasaki Jonathan Rea e Alex Lowes. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) e Álvaro Bautista (Ducati) seguiam-se nas posições 4 e 5 da grelha. Depois de uma queda no warm-up, Eric Granado (Petronas Honda) estava ausente.

Na partida, Razgatlioglu assumiu a liderança com um arranque relâmpago e afastou-se facilmente dos perseguidores. No entanto, para os pilotos da Kawasaki, a corrida já tinha terminado na curva 5, quando ambos sofreram uma queda idêntica. Em meio à turbulência, Bautista teve que trabalhar inicialmente para subir do 5º lugar. Na curta distância, a vantagem do piloto da Ducati, que é particularmente suave com os pneus, não foi tão eficaz como numa corrida longa. Assim, o espanhol teve que enfrentar mais resistência.

A partir da 6ª volta, Bautista passou a rodar na roda traseira do piloto da Yamaha, uma volta mais tarde ultrapassou o turco na reta, mas este último defendeu a sua vantagem na travagem. Foi assim até à última volta. O espanhol acelerou na perfeição à saída da última curva e ultrapassou facilmente o piloto de 26 anos até à linha de meta. Vitória para Bautista à frente dos pilotos da Yamaha Razgatlioglu e Locatelli.

Remy Gardner (Yamaha) fez uma corrida forte na quarta posição. Encorajador também o 5º lugar do ás da Honda Iker Lecuona. O melhor piloto da BMW foi Michael van der Mark na sétima posição.

Philipp Öttl arrancou em décimo lugar e por vezes subiu para oitavo. Lutando num grupo de até sete pilotos, o bávaro da equipa Go Eleven Ducati cruzou a linha de chegada novamente em décimo.

Dominique Aegerter (Yamaha) fez uma corrida normal na 14ª posição.

A corrida desenrolou-se da seguinte forma

Início: Razgatlioglu à frente de Locatelli e Rea na primeira curva. Na curva 5, os dois pilotos da Kawasaki caem.



Volta 1: Razgatlioglu à frente de Locatelli, van der Mark e Bautista. Öttl em 8º lugar, Aegerter em 14º.



Volta 2: Razgatlioglu em 1:39.826 min com 0.6 seg. de vantagem sobre Locatelli e 1.3 sobre Bautista. De seguida, Lecuona, Gardner, van der Mark, Rinaldi e Öttl.



Volta 3: Os 3 primeiros mantêm-se inalterados. Rinaldi passa van der Mark para 6º.



Volta 4: Razgatlioglu 0.9 seg. à frente de Bautista, que estabelece o melhor tempo. Öttl e Vierge lutam pelo 8º lugar.



Volta 5: Bautista aproxima-se de Razgatlioglu. Locatelli seguro em 3º. Top-9 a 7 segundos. Aegerter em 14º.



Volta 6: Razgatlioglu apenas 0.3 seg. à frente de Bautista. Öttl (9º) sob pressão de Gerloff e Bassani.



Volta 7: Bautista passa na reta, na curva 1 Razgatlioglu prevalece.



Volta 8: Bautista segue Razgatlioglu como uma sombra. Lecuona em quarto, van der Mark em sétimo. Öttl perde o 9º lugar para Gerloff.



Volta 9: Lecuona cai para 6º atrás de Gardner (4º) e Rinaldi (5º).



Última volta: Bautista vence à frente de Razgatlioglu e Locatelli.