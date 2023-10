Portimao, Griglia Gara 2: Disastro per il duo Kawasaki

Nella prima gara SBK di sabato e nella gara sprint di domenica, i piloti partiranno in base ai risultati della Superpole.



Per la seconda gara principale di domenica, che inizierà alle 15.00 CET a Portimao, la griglia di partenza è stata modificata. I primi nove classificati della gara sprint formeranno le prime tre file della griglia. I restanti piloti, che partiranno per la seconda gara dal 10° posto in griglia, saranno schierati in base ai risultati della Superpole.

Se, ad esempio, il vincitore della Superpole cade nella gara sprint, nel peggiore dei casi retrocede alla posizione 10 in griglia per la seconda gara.



Questo è esattamente ciò che è successo ai piloti Kawasaki Jonathan Rea e Alex Lowes, entrambi scivolati nella gara sprint, che li ha fatti retrocedere dalla prima e dalla seconda posizione in griglia rispettivamente alla decima e all'undicesima.

Il maggior beneficiario a Portimao è il pilota Ducati Michael Rinaldi, che sale di sette posizioni, passando dal 13° al sesto posto in griglia.



Eric Granado (Petronas Honda) e Oliver König (Orelac Kawasaki) si sono ritirati per infortunio.

Risultati Superpole:

1° Bautista, Ducati

2° Razgatlioglu, Yamaha

3° Locatelli, Yamaha

4° Gardner, Yamaha

5° Lecuona, Honda

6° Rinaldi, Ducati

7° Van der Mark, BMW

8° Gerloff, BMW

9° Vierge, Honda

10° Öttl, Ducati

11° Bassani, Ducati

12° Baz, BMW

13° Redding, BMW

14° Aegerter, Yamaha

15° Petrucci, Ducati

16° Baldassarri, Yamaha

17° Ray, Yamaha

18° Rabat, Kawasaki

19° Syahrin, Honda

20° Vinales, Kawasaki

21° Ruiu, BMW

- Lowes, Kawasaki

- Rea, Kawasaki

Non partito: King, Kawasaki

Non partito: Granado, Honda

Risultati Superpole:

1° Rea, Kawasaki

2° Lowes, Kawasaki

3° Locatelli, Yamaha

4° Razgatlioglu, Yamaha

5° Bautista, Ducati

6° Lecuona, Honda

7° Van der Mark, BMW

8° Petrucci, Ducati

9° Gardner, Yamaha

10° Öttl, Ducati

11° Redding, BMW

12° Gerloff, BMW

13° Rinaldi, Ducati

14° Vierge, Honda

15° Bassani, Ducati

16° Baz, BMW

17° Aegerter, Yamaha

18° Ray, Yamaha

19° Baldassarri, Yamaha

20° Rabat, Kawasaki

21° Syahrin, Honda

22° Vinales, Kawasaki

23° Granado, Honda

24° Ruiu, BMW

25° King, Kawasaki

Il risultato è la seguente griglia di partenza per gara 2:



Fila 1: Bautista, Razgatlioglu, Locatelli



Fila 2: Gardner, Lecuona, Rinaldi



Fila 3: Van der Mark, Gerloff, Vierge



Fila 4: Rea, Lowes, Petrucci



Fila 5: Öttl, Redding, Bassani



Fila 6: Baz, Aegerter, Ray



Fila 7: Baldassarri, Rabat, Syahrin



Fila 8: Vinales, Ruiu



Fila 9: Petrucci