Portimão, course 2 : Bautista remporte un duel épique

La course de Superpole a considérablement modifié la grille de départ de la deuxième manche du championnat du monde de Superbike à Portimão. Le vainqueur de la Superpole Jonathan Rea a été relégué à la 10e place sur la grille de départ en raison de sa chute au sprint. Álvaro Bautista (Ducati) s'est élancé de la première ligne, à côté des pilotes d'usine Yamaha Toprak Razgatlioglu et Andrea Locatelli. Iker Lecuona (Honda) est cinquième sur la deuxième ligne, Michael van der Mark (BMW) est septième sur la troisième ligne et Philipp Öttl (Ducati) a chuté à la treizième place.

Le départ a été remporté par Razgatlioglu, qui a mené le peloton dans le premier virage grâce à un freinage tardif. Dès la fin du premier tour, la star Yamaha a dû défendre sa position de leader contre Bautista en effectuant des freinages tardifs. Cela a duré des tours et des tours, volontiers à un autre endroit de la piste. Jusqu'au dernier tour, les deux meilleurs pilotes du moment se sont livrés à une lutte remarquable pour la tête du classement, avec d'innombrables dépassements et des actions impressionnantes. Ce jeu du chat et de la souris restera dans l'histoire du Superbike comme l'un des meilleurs et des plus justes duels.

Finalement, la scène de la course Superpole s'est répétée, lorsque le pilote de 38 ans a mieux accéléré à la sortie du dernier virage et a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur. Le Turc, frustré, s'en est pris au réservoir de sa Yamaha.

Bautista aborde désormais la finale de la saison à Jerez avec 60 points d'avance sur Razgatlioglu et n'a besoin que de deux points pour être couronné champion du monde de Superbike pour la deuxième fois.

Pour Rea, la deuxième course a été un nouveau désastre. Au premier tour, le Nord-Irlandais est entré en collision avec Scott Redding (BMW) et Xavi Vierge (Honda), ce qui l'a relégué en queue de peloton et lui a valu une pénalité de longue durée. L'épuisante course-poursuite de la star Kawasaki s'est terminée à la 10e place.

Il n'y a pas eu de véritable lutte pour la troisième place, car Michael Rinaldi, Andrea Locatelli et Garrett Gerloff se sont suivis la plupart du temps à distance de respect. Vers la fin de la course, le pilote Ducati s'est détaché et a décroché la dernière place du podium, tandis que Gerloff augmentait la pression sur Locatelli. Le pilote BMW avait plus de réserves dans la finale et s'est assuré une nouvelle quatrième place.

Le meilleur pilote Honda a été Iker Lecuona, qui s'est classé septième.

Dominique Aegerter a réalisé la meilleure course du week-end et s'est battu dès le début dans le top 10. Le double champion du monde Supersport a terminé sa Yamaha à une bonne huitième position. Le pilote Ducati Philipp Öttl a également réalisé une solide deuxième course en se classant neuvième, deux secondes derrière le Suisse.

Voici comment s'est déroulée la course

Départ : Razgatlioglu devant Bautista et Locatelli au premier virage. Rea est entré en collision avec Redding et Vierge et a été relégué en queue de peloton.



1er tour : Razgatlioglu défend son avance sur Bautista au freinage du virage 1. Aegerter 11e, Öttl 13e, Rea 17e.



Tour 2 : Gardner, Locatelli et Rinaldi se battent pour la 3e place, puis Lecuona (6e), Gerloff (7e) et Bassani (8e).



Tour 3 : Razgatlioglu et Bautista 1,8 sec devant le groupe des poursuivants.



Tour 4 : meilleur tour de Bautista en 1:40,989 min. Aegerter 10e, Öttl 12e. Rea à la 15e place.



Tour 5 : Les poursuivants roulent plus vite que les deux premiers. Gerloff (5e) en 1:40,829 min est l'homme le plus rapide sur la piste.



Tour 6 : Razgatlioglu oppose une vive résistance à Bautista et freine à plusieurs reprises pour le dépasser. Chute de Baz. Rinaldi en 1:40,738 min avec le meilleur tour.



Tour 7 : Bautista s'est imposé en tête et s'éloigne de quelques mètres en 1:40,475 min. Aegerter toujours dixième.



Tour 8 : Razgatlioglu tient le coup et réalise son meilleur tour personnel en 1:40,575 min. Gerloff se bat avec Locatelli pour la 4e place.



Tour 9 : Razgatlioglu prend Bautista de vitesse et reprend la tête - dans la ligne droite, le pilote Ducati le dépasse à nouveau. Aegerter neuvième, Öttl dixième.



Tour 10 : Le jeu du chat et de la souris se poursuit.



Tour 11 : Razgatlioglu et Bautista devancent Rinaldi et Locatelli de 2 secondes. Gardner est éliminé sur panne. Aegerter et Öttl avancent d'une position. Rea à la 14e place.



Tour 12 : Rinaldi, Locatelli et Gerloff se battent pour la 3e place et Petrucci/Aegerter pour la 7e place.



Tour 13 : Lecuona assuré de la 6e place, Rea maintenant douzième.



Tour 14 : Rinaldi (3e) n'est plus qu'à 1 seconde !



Tour 15 : Razgatlioglu tient Bautista à distance pendant un tour complet.



Tour 16 : Bautista passe Razgatlioglu et reste devant au virage 1. Gerloff prend Locatelli et se retrouve quatrième !



Tour 17 : Razgatlioglu à nouveau devant ! Rea (12e) à portée de main de van der Mark et Bassani.



Tour 18 : Bautista et Razgatlioglu ont 1,6 sec d'avance sur Rinaldi et 2,4 sec sur Gerloff, qui a semé Locatelli. Rea est maintenant dixième, mais a un écart de huit secondes avec Öttl (9e).



Tour 19 : Petrucci et Aegerter dépassent Lecuona (8e).



Dernier tour : Bautista dépasse Razgatlioglu dans la dernière ligne droite et s'impose. Rinaldi se classe troisième.