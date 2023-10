Portimão, gara 2: Bautista vince un epico duello

La Superpole ha modificato in modo significativo la griglia di partenza del secondo round del Campionato Mondiale Superbike a Portimão. Il vincitore della Superpole Jonathan Rea è retrocesso al 10° posto in griglia a causa della caduta in volata. Álvaro Bautista (Ducati) è partito dalla prima fila, accanto ai piloti ufficiali Yamaha Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli. Iker Lecuona (Honda) era quinto in seconda fila, Michael van der Mark (BMW) era settimo in terza fila e Philipp Öttl (Ducati) è scivolato al 13° posto.

La partenza è stata vinta da Razgatlioglu, che si è portato in testa alla prima curva con una manovra di frenata tardiva. Dalla fine del primo giro, la stella della Yamaha ha dovuto difendere il vantaggio da Bautista con manovre di frenata tardive. Questa situazione si è protratta per alcuni giri, con il piacere di essere presenti in altri punti della pista. Fino all'ultimo giro, i due migliori piloti del momento hanno dato vita a una battaglia per il primato che vale la pena di vedere, con innumerevoli manovre di sorpasso e azioni impressionanti. Il gioco del gatto e del topo passerà alla storia della Superbike come uno dei duelli migliori e più equi.

Alla fine, la scena della Superpole si è ripetuta quando il 38enne ha accelerato meglio all'uscita dell'ultima curva e ha tagliato il traguardo da vincitore. Il turco ha sbattuto il serbatoio della sua Yamaha per la frustrazione.

Bautista si presenta al finale di stagione a Jerez con 60 punti di vantaggio su Razgatlioglu e ha bisogno di soli due punti per essere incoronato campione del mondo Superbike per la seconda volta.

Per Rea, invece, la seconda gara è stata un altro disastro. Nel corso del primo giro, il nordirlandese è entrato in collisione con Scott Redding (BMW) e Xavi Vierge (Honda) ed è precipitato in fondo allo schieramento, oltre a ricevere una penalità di long-lap come colpevole. L'estenuante inseguimento della stella della Kawasaki si è concluso al 10° posto.

Non c'è stata una vera e propria battaglia per il 3° posto, con Michael Rinaldi, Andrea Locatelli e Garrett Gerloff che hanno viaggiato rispettosamente l'uno dietro l'altro per la maggior parte della gara. Verso la fine della gara, il pilota della Ducati si è staccato per conquistare l'ultimo posto sul podio, mentre Gerloff ha aumentato la pressione su Locatelli. Il pilota della BMW ha avuto maggiori riserve nel finale e si è assicurato un altro quarto posto.

Il miglior pilota Honda è stato Iker Lecuona in settima posizione.

Dominique Aegerter ha disputato la migliore gara del weekend, lottando nella top-10 fin dall'inizio, e il due volte campione del mondo Supersport ha portato a casa la sua Yamaha in una buona ottava posizione. Anche il pilota della Ducati Philipp Öttl ha disputato una buona seconda gara, chiudendo al nono posto, a due secondi dallo svizzero.

Ecco come si è svolta la gara

Partenza: Razgatlioglu precede Bautista e Locatelli alla prima curva. Rea si è scontrato con Redding e Vierge ed è scivolato in fondo allo schieramento.



Giro 1: Razgatlioglu difende la testa della corsa contro Bautista in frenata alla prima curva. Aegerter 11°, Öttl 13°, Rea 17°.



Giro 2: Gardner, Locatelli e Rinaldi lottano per il 3° posto, poi Lecuona (6°), Gerloff (7°) e Bassani (8°).



Giro 3: Razgatlioglu e Bautista hanno 1,8 secondi di vantaggio sul gruppo degli inseguitori.



Giro 4: Giro più veloce di Bautista in 1:40.989. Aegerter 10°, Öttl 12°. Rea è 15°.



Giro 5: Gli inseguitori sono più veloci dei primi due. Gerloff (5°) in 1:40.829 min è il più veloce in pista.



Giro 6: Razgatlioglu lotta duramente contro Bautista e lo supera più volte. Crash Baz. Rinaldi in 1:40.738 minuti con il giro più veloce.



Giro 7: Bautista ha preso il comando ed è a pochi metri di distanza in 1:40.475 min. Aegerter è ancora decimo.



Giro 8: Razgatlioglu tiene il passo e fa il suo giro più veloce in 1:40.575 min. Gerloff lotta con Locatelli per il 4° posto.



Giro 9: Razgatlioglu supera Bautista e riprende il comando - sul rettilineo il pilota della Ducati lo supera di nuovo. Aegerter nono, Öttl decimo.



Giro 10: Il gioco del gatto e del topo continua.



Giro 11: Razgatlioglu e Bautista precedono di 2 secondi Rinaldi e Locatelli. Gardner si ritira per un difetto. Aegerter e Öttl risalgono di una posizione. Rea è 14°.



Giro 12: Rinaldi, Locatelli e Gerloff lottano per il 3° posto e Petrucci/Aegerter per il 7°.



13° giro: Lecuona è al sicuro in 6° posizione, Rea è ora 12°.



Giro 14: Rinaldi (3°) a solo 1 secondo!



Giro 15: Razgatlioglu tiene Bautista a un giro intero di distanza.



16° giro: Bautista passa Razgatlioglu e rimane in testa alla prima curva. Gerloff passa Locatelli ed è quarto!



Giro 17: Razgatlioglu di nuovo in testa! Rea (12°) a poca distanza da van der Mark e Bassani.



Giro 18: Bautista e Razgatlioglu hanno 1,6 secondi di vantaggio su Rinaldi e 2,4 secondi su Gerloff, che si è scrollato di dosso Locatelli. Rea è ora decimo, ma ha un distacco di otto secondi da Öttl (9°).



19° giro: Petrucci e Aegerter passano Lecuona (8°).



Ultimo giro: Bautista passa Razgatlioglu sul rettilineo d'arrivo e vince. Rinaldi si classifica terzo.