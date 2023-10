Portimão, Corrida 2: Bautista vence duelo épico

A segunda ronda em Portimão foi uma das melhores corridas do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023. No final de um duelo épico, Álvaro Bautista (Ducati) derrotou o infeliz Toprak Razgatlioglu (Yamaha) na reta final.

A corrida Superpole alterou significativamente a grelha de partida para a segunda ronda do Campeonato do Mundo de Superbikes em Portimão. O vencedor da Superpole, Jonathan Rea, caiu para 10º na grelha devido à queda no sprint. Álvaro Bautista (Ducati) partiu da primeira linha, ao lado dos pilotos de fábrica da Yamaha, Toprak Razgatlioglu e Andrea Locatelli. Iker Lecuona (Honda) foi quinto na segunda linha, Michael van der Mark (BMW) foi sétimo na linha 3 e Philipp Öttl (Ducati) caiu para 13º.

A partida foi ganha por Razgatlioglu, que liderou o pelotão na primeira curva com uma manobra de travagem tardia. A partir do final da primeira volta, a estrela da Yamaha teve de defender a liderança contra Bautista com manobras de travagem tardias. Isto continuou durante várias voltas, com prazer noutras partes da pista. Até à última volta, os dois melhores pilotos da atualidade travaram uma batalha pela liderança digna de ser vista, com inúmeras manobras de ultrapassagem e acções impressionantes. O jogo do gato e do rato ficará na história das Superbike como um dos melhores e mais justos duelos.

No final, a cena da corrida da Superpole repetiu-se quando o piloto de 38 anos acelerou melhor à saída da última curva e cruzou a linha de meta como vencedor. O turco bateu no depósito da sua Yamaha em frustração.

Bautista vai agora para o final da época em Jerez com 60 pontos de vantagem sobre Razgatlioglu e precisa de apenas dois pontos para ser coroado Campeão do Mundo de Superbike pela segunda vez.

Para Rea, entretanto, a segunda corrida foi outro desastre. Na primeira volta, o irlandês do norte colidiu com Scott Redding (BMW) e Xavi Vierge (Honda) e caiu para o fundo do pelotão, para além de ter recebido uma penalização de longa duração como culpado. A dura perseguição à estrela da Kawasaki terminou no 10º lugar.

Não houve uma verdadeira luta pelo 3º lugar, com Michael Rinaldi, Andrea Locatelli e Garrett Gerloff a rodarem respeitosamente atrás uns dos outros durante a maior parte da corrida. Perto do final da corrida, o piloto da Ducati afastou-se para conquistar o último lugar do pódio, enquanto Gerloff aumentou a pressão sobre Locatelli. O piloto da BMW tinha mais reservas na final e garantiu mais um quarto lugar.

O melhor piloto Honda foi Iker Lecuona na sétima posição.

Dominique Aegerter fez a melhor corrida do fim de semana, lutando no top-10 desde o início, e o bicampeão mundial de Supersport trouxe a sua Yamaha para casa numa boa oitava posição. O piloto da Ducati, Philipp Öttl, também teve uma segunda corrida sólida, terminando em nono, dois segundos atrás do suíço.

Eis como correu a corrida

Partida: Razgatlioglu à frente de Bautista e Locatelli na primeira curva. Rea colidiu com Redding e Vierge e caiu para o fundo do pelotão.



Volta 1: Razgatlioglu defende a liderança contra Bautista nos travões na curva 1. Aegerter 11º, Öttl 13º, Rea 17º.



Volta 2: Gardner, Locatelli e Rinaldi lutam pelo 3º lugar, depois Lecuona (6º), Gerloff (7º) e Bassani (8º).



Volta 3: Razgatlioglu e Bautista com 1.8 seg. de vantagem sobre o grupo perseguidor.



Volta 4: Volta mais rápida de Bautista em 1:40.989 min. Aegerter em 10º, Öttl em 12º. Rea em 15º.



Volta 5: Os perseguidores vão mais rápido do que os 2 primeiros. Gerloff (5º) em 1:40.829 min o homem mais rápido em pista.



Volta 6: Razgatlioglu luta arduamente contra Bautista e trava a sua passagem uma e outra vez. Queda de Baz. Rinaldi em 1:40.738 min com a volta mais rápida.



Volta 7: Bautista assumiu a liderança e está alguns metros à frente em 1:40.475 min. Aegerter continua em décimo.



Volta 8: Razgatlioglu mantém o ritmo e efectua a sua melhor volta pessoal em 1:40.575 min. Gerloff luta com Locatelli pelo 4º lugar.



Volta 9: Razgatlioglu ultrapassa Bautista e recupera a liderança - na reta o piloto da Ducati ultrapassa-o novamente. Aegerter em nono, Öttl em décimo.



Volta 10: O jogo de gato e rato continua.



Volta 11: Razgatlioglu e Bautista 2 segundos à frente de Rinaldi e Locatelli. Gardner abandona a corrida com um defeito. Aegerter e Öttl sobem uma posição. Rea em 14º.



Volta 12: Rinaldi, Locatelli e Gerloff lutam pelo 3º lugar e Petrucci/Aegerter pelo 7º.



Volta 13: Lecuona seguro em 6º, Rea agora em 12º.



Volta 14: Rinaldi (3º) apenas 1 segundo atrás!



Volta 15: Razgatlioglu mantém Bautista uma volta atrás.



Volta 16: Bautista passa Razgatlioglu e mantém-se na frente na curva 1. Gerloff passa Locatelli e é quarto!



Volta 17: Razgatlioglu na frente novamente! Rea (12º) a uma curta distância de van der Mark e Bassani.



Volta 18: Bautista e Razgatlioglu 1,6 s à frente de Rinaldi e 2,4 s à frente de Gerloff, que ultrapassou Locatelli. Rea agora é décimo, mas tem oito segundos de diferença para Öttl (9º).



Volta 19: Petrucci e Aegerter passam Lecuona (8º).



Última volta: Bautista passa Razgatlioglu na reta final e vence. Rinaldi termina em terceiro.