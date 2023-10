Punto bajo para Jonathan Rea: "Un día para olvidar".

Tras la pole y el 3er puesto en la primera carrera, Jonathan Rea afrontó eufórico la carrera del domingo. El piloto de 36 años es el plusmarquista en Portimão con 13 victorias y quería ampliar sus estadísticas únicas. Pero la carrera de la Superpole terminó para la estrella de Kawasaki en la primera vuelta, cuando cayó en cuarta posición sobre la rueda trasera de Andrea Locatelli (Yamaha) en la curva 3. Curiosamente, su compañero de equipo Alex Lowes sufrió una caída idéntica en el mismo momento.

Y en la segunda carrera, de nuevo en la primera vuelta, el norirlandés embistió al as de Honda Xavi Vierge y fue sancionado con una vuelta larga. Su carrera para recuperar terreno terminó en 10ª posición.

"Un día para olvidar, cometí dos grandes errores", admitió a SPEEDWEEK.com un Rea visiblemente frustrado. "En la Superpole intenté adelantar a Andrea por el interior, pero toqué el bordillo y se acabó mi carrera. Por supuesto, eso tuvo un gran impacto en la segunda carrera, en la que tuve que salir décimo. Tuve que coger la moto de repuesto porque debía de haber algún problema con la de carrera, pero no noté ninguna diferencia. Me he tocado con Xavi Vierge en la tercera curva. Me dio mucha pena porque le destrocé la carrera. Cuando me reuní con él después de la carrera, le pedí disculpas. También estropeé la carrera de Scott, que se vio involucrado. Estaba frustrado, cumplí mi penalización y me concentré en mis tiempos por vuelta. En la colisión, se rompió la palanca del freno de pie. Un día para olvidar".

El seis veces campeón del mundo prosiguió: "Mi conclusión es una gran decepción. Portimão es realmente una buena pista para nosotros, deberíamos haber sumado muchos más puntos aquí. Nos vamos de Portugal con un cero y un décimo puesto, lo que es frustrante. En la carrera de la Superpole creía que tenía la oportunidad de conseguir mi última victoria con Kawasaki, en Jerez no veo esa posibilidad. Pero fui demasiado insistente porque quería forzar".

Rea tiene una ventaja de 55 puntos sobre Locatelli en la clasificación general, y siendo realistas el tercer puesto en el Campeonato del Mundo ya no se le puede arrebatar.