Le pire pour Jonathan Rea : "Une journée à oublier

Après avoir décroché la pole et la troisième place lors de la première course, Jonathan Rea a abordé le dimanche de course avec euphorie. Le pilote de 36 ans détient le record de victoires à Portimão (13) et voulait continuer à améliorer ses statistiques uniques. Mais la course Superpole s'est terminée pour la star Kawasaki dès le premier tour, lorsqu'il a chuté en quatrième position dans la roue arrière d'Andrea Locatelli (Yamaha) au virage 3. Curieusement, son coéquipier Alex Lowes a chuté au même moment de manière identique.

Et dans la deuxième course, le Nord-Irlandais a percuté, toujours dans le premier tour, l'as Honda Xavi Vierge et a écopé d'une pénalité de longue manche. Sa course de rattrapage s'est terminée à la dixième place.

"Une journée à oublier, j'ai fait deux grosses erreurs", a admis un Rea visiblement frustré à SPEEDWEEK.com. "Dans la course de superpole, j'ai essayé de passer à l'intérieur d'Andrea, mais j'ai touché le trottoir et ma course était déjà finie. Cela a bien sûr eu un impact massif sur la deuxième course, dans laquelle j'ai dû prendre le départ en dixième position. J'ai dû prendre la moto de secours parce qu'il devait y avoir un problème avec la moto d'intervention, mais je n'ai pas vu de différence. Au troisième virage, j'ai touché Xavi Vierge. J'étais vraiment désolé parce que j'ai détruit sa course. Quand je l'ai rencontré après la course, je me suis excusé. J'ai aussi fait rater la course à Scott, qui a été impliqué. J'étais frustré, j'ai effectué ma pénalité et je me suis concentré uniquement sur mes temps au tour. Dans la collision, le levier du frein à pied s'est cassé. Tout simplement une journée à oublier".

Le sextuple champion du monde poursuit : "Ma conclusion est une grande déception. Portimão est en fait un bon circuit pour nous, nous aurions dû marquer beaucoup plus de points ici. Nous quittons le Portugal avec un zéro et une dixième place, c'est frustrant. Lors de la course Superpole, j'ai cru que j'avais une chance de remporter ma dernière victoire pour Kawasaki - à Jerez, je ne vois pas cette possibilité. Mais j'ai été trop entreprenant, car je voulais forcer les choses".

Au classement général, Rea a 55 points d'avance sur Locatelli, la troisième place au championnat du monde ne peut plus lui être retirée de manière réaliste.