Il punto più basso per Jonathan Rea: "Un giorno da dimenticare".

Dopo la pole e il terzo posto nella prima gara, Jonathan Rea ha affrontato la domenica di gara euforico. Il 36enne è il detentore del record di Portimão con 13 vittorie e voleva estendere le sue statistiche uniche. Ma la Superpole si è conclusa per la stella della Kawasaki già al primo giro, quando è caduto in quarta posizione sulla ruota posteriore di Andrea Locatelli (Yamaha) alla curva 3. Curiosamente, il compagno di squadra Alex Lowes è caduto in modo identico nello stesso momento.

Nella seconda gara, sempre al primo giro, il nordirlandese ha tamponato l'asso della Honda Xavi Vierge e gli è stata inflitta una penalità di long-lap. La sua corsa per recuperare si è conclusa al 10° posto.

"Una giornata da dimenticare, ho commesso due grossi errori", ha ammesso un Rea visibilmente frustrato a SPEEDWEEK.com. "Nella Superpole ho cercato di passare Andrea all'interno, ma ho toccato il cordolo e la mia gara è finita. Ovviamente questo ha avuto un impatto enorme sulla seconda gara, dove sono partito decimo. Ho dovuto prendere la moto di scorta perché doveva esserci qualcosa che non andava nella moto da gara, ma non ho notato alcuna differenza. Ho toccato Xavi Vierge alla terza curva. Mi è dispiaciuto molto perché ho distrutto la sua gara. Quando l'ho incontrato dopo la gara, mi sono scusato. Ho rovinato anche la gara di Scott, che è stato coinvolto. Ero frustrato, ho completato la mia penalità e mi sono concentrato sui miei tempi sul giro. Nella collisione si è rotta la leva del freno a pedale. Una giornata da dimenticare".

Il sei volte campione del mondo ha continuato: "La mia conclusione è una grande delusione. Portimão è in realtà una buona pista per noi, avremmo dovuto ottenere molti più punti qui. Lasciamo il Portogallo con uno zero e un decimo posto, il che è frustrante. Nella Superpole credevo di avere la possibilità di conquistare la mia ultima vittoria per la Kawasaki - a Jerez non vedo questa possibilità. Ma sono stato troppo insistente perché volevo forzare".

Rea ha un vantaggio di 55 punti su Locatelli nella classifica generale, e realisticamente il terzo posto nel Campionato del Mondo non può più essergli sottratto.