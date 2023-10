Ponto baixo para Jonathan Rea: "Um dia para esquecer".

Depois da pole e do 3º lugar na primeira corrida, Jonathan Rea encarou a corrida de domingo com euforia. O piloto de 36 anos é o recordista de vitórias em Portimão, com 13 triunfos, e queria aumentar as suas estatísticas únicas. Mas a corrida de Superpole terminou para a estrela da Kawasaki logo na primeira volta, quando caiu em quarto lugar na roda traseira de Andrea Locatelli (Yamaha) na curva 3. Curiosamente, o colega de equipa Alex Lowes caiu de forma idêntica no mesmo momento.

E na segunda corrida, novamente na primeira volta, o irlandês do norte chocou com o ás da Honda, Xavi Vierge, e recebeu uma penalização de longa duração. A sua corrida para recuperar o atraso terminou no 10º lugar.

"Um dia para esquecer, cometi dois grandes erros", admitiu Rea, visivelmente frustrado, ao SPEEDWEEK.com. "Na corrida da Superpole tentei passar o Andrea por dentro, mas toquei no lancil e a minha corrida acabou. Claro que isso teve um enorme impacto na segunda corrida, onde tive de começar em décimo. Tive de levar a mota de reserva porque devia haver algo de errado com a mota de corrida, mas não notei qualquer diferença. Toquei no Xavi Vierge na curva três. Tive muita pena porque destruí a corrida dele. Quando me encontrei com ele depois da corrida, pedi-lhe desculpa. Também estraguei a corrida do Scott, ele envolveu-se. Fiquei frustrado, cumpri a minha penalização e concentrei-me apenas nos meus tempos por volta. Na colisão, a alavanca do travão de pé partiu-se. Foi um dia para esquecer".

O hexacampeão do mundo continuou: "A minha conclusão é uma grande desilusão. Portimão é, de facto, uma boa pista para nós, devíamos ter marcado muito mais pontos aqui. Saímos de Portugal com um zero e um décimo lugar, o que é frustrante. Na corrida da Superpole acreditei que tinha uma hipótese de conquistar a minha última vitória para a Kawasaki - em Jerez não vejo essa possibilidade. Mas fui demasiado agressivo porque queria forçar."

Rea tem 55 pontos de vantagem sobre Locatelli na classificação geral e, realisticamente, o terceiro lugar no Campeonato do Mundo já não lhe pode ser tirado.