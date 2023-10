Garrett Gerloff (BMW) casi prueba el champán

El as de Bonovo, Garrett Gerloff, volvió a rodar en cuarta posición en la segunda carrera principal del Campeonato del Mundo de Superbike disputada el domingo en Portimao. Gerloff atribuye este éxito a las últimas mejoras introducidas en su BMW M1000RR.

El domingo, Garrett Gerloff protagonizó otra actuación notable en Portugal. El estadounidense citó una respuesta clara como la razón de sus buenos resultados (4º/8º/4º). "Hemos dado un gran paso adelante con la moto", explicó Gerloff. "Sólo hay que ver los resultados de las últimas carreras. Tenemos un buen feeling con la puesta a punto y nos movemos dentro de un rango óptimo."

En la segunda carrera principal, el piloto de BMW salió desde la octava posición y terminó a 2,8 segundos del ganador Álvaro Bautista (Ducati), cuarto. "Había muchos sitios en los que me sentía superior a los otros pilotos a los que adelantaba", declaró feliz a SPEEDWEEK.com. Sólo para el tercer puesto no fue suficiente una vez más, a Michael Rinaldi (Ducati) le faltó un buen segundo. "Casi podía saborear el champán. Michael estaba pilotando tan bien que no pude acercarme a él", lamentó Garrett. "Cuando adelanté a Andrea Locatelli, ése era mi objetivo. Al final era demasiado rápido. Pero es bonito estar cerca".

Sin embargo, según Garrett, la potente Ducati no es superior a su BMW. "Parece que la aceleración de la Ducati es realmente buena, pero en velocidad punta estamos igualados", conjetura. "Creo que somos muy fuertes en muchas áreas". Aun así, Gerloff sabe en qué tienen que trabajar él y su equipo Bonovo: "La aceleración y el agarre en las curvas".



El piloto de 28 años es ahora 13º en el Campeonato del Mundo con 135 puntos, lo que le convierte en el mejor del cuarteto de BMW.