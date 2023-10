Garrett Gerloff (BMW) a presque goûté au champagne

Dimanche, Garrett Gerloff a de nouveau réalisé une performance remarquable au Portugal. Pour expliquer ses bons résultats (4e/8e/4e), l'Américain a donné une réponse claire. "Nous avons fait un grand pas en avant avec la moto", a expliqué Gerloff. "Il suffit de regarder les résultats des dernières courses. Nous avons acquis un bon feeling pour les réglages et nous évoluons dans un cadre optimal".

Dans la deuxième course principale, le pilote BMW est parti de la huitième place et a terminé quatrième, à 2,8 secondes du vainqueur Alvaro Bautista (Ducati). "Il y avait tellement d'endroits où je me sentais supérieur aux autres gars que j'ai dépassés", s'est-il réjoui auprès de SPEEDWEEK.com. Une fois de plus, il n'a pas réussi à se hisser à la troisième place, une bonne seconde le séparant de Michael Rinaldi (Ducati). "Je pouvais presque goûter au champagne. Michael conduisait si bien que je n'ai pas pu le rejoindre", a regretté Garrett. "Quand j'ai dépassé Andrea Locatelli, c'était mon objectif. A la fin, il était tout simplement trop rapide. Mais c'est bien d'être proche".

De son propre aveu, la puissante Ducati n'est toutefois pas supérieure à sa BMW. "Il semble que l'accélération de la Ducati soit vraiment bonne, mais en vitesse de pointe, nous sommes à égalité", suppose-t-il. "Je pense que nous sommes très forts dans de nombreux domaines". Gerloff sait néanmoins ce sur quoi lui et son équipe Bonovo doivent travailler : "L'accélération et l'adhérence dans les virages".



Au championnat du monde, le pilote de 28 ans occupe désormais la 13e place avec 135 points, ce qui fait de lui le meilleur du quatuor BMW.