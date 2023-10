Garrett Gerloff (BMW) ha quasi assaggiato lo champagne

Domenica Garrett Gerloff ha realizzato un'altra prestazione notevole in Portogallo. L'americano ha citato una risposta chiara come ragione dei suoi buoni risultati (4°/8°/4°). "Abbiamo fatto un grande passo avanti con la moto", ha spiegato Gerloff. "Basta guardare i risultati delle ultime gare. Abbiamo un buon feeling con la messa a punto e ci stiamo muovendo in un range ottimale".

Nella seconda gara principale, il pilota BMW è partito dall'8° posto e ha concluso a 2,8 secondi dal vincitore Alvaro Bautista (Ducati), quarto. "Ci sono stati molti punti in cui mi sono sentito superiore agli altri ragazzi che ho superato", ha detto felice a SPEEDWEEK.com. Solo il terzo posto non è stato ancora una volta sufficiente, a Michael Rinaldi (Ducati) è mancato un buon secondo. "Potevo quasi assaggiare lo champagne. Michael stava guidando così bene che non sono riuscito ad avvicinarmi a lui", si è rammaricato Garrett. "Quando ho superato Andrea Locatelli, quello era il mio obiettivo. Alla fine era troppo veloce. Ma è bello essere vicini".

Secondo Garrett, però, la forte Ducati non è superiore alla sua BMW. "Sembra che l'accelerazione della Ducati sia davvero buona, ma per quanto riguarda la velocità massima siamo alla pari", ipotizza. "Penso che siamo molto forti in molti settori". Tuttavia, Gerloff sa su cosa lui e il suo team Bonovo devono lavorare: "Accelerazione e aderenza in curva".



Il 28enne è ora 13° nel Campionato del Mondo con 135 punti, il che lo rende il migliore del quartetto BMW.