Garrett Gerloff (BMW) quase provou o champanhe

O ás da Bonovo Garrett Gerloff voltou a rodar em quarto lugar na segunda corrida principal do Campeonato do Mundo de Superbike em Portimão, no domingo. Ele atribui o sucesso às mais recentes melhorias na sua BMW M1000RR.

No domingo, Garrett Gerloff teve mais um desempenho notável em Portugal. O americano referiu uma resposta clara como a razão para os seus bons resultados (4º/8º/4º). "Demos um grande passo em frente com a moto", explicou Gerloff. "Basta olhar para os resultados das últimas corridas. Temos uma boa noção da afinação e estamos a evoluir dentro de um intervalo ótimo."

Na segunda corrida principal, o piloto da BMW partiu do 8º lugar e terminou 2,8 segundos atrás do vencedor Alvaro Bautista (Ducati) em quarto. "Houve muitos sítios onde me senti superior aos outros pilotos que ultrapassei," disse feliz ao SPEEDWEEK.com. Apenas o 3º lugar não foi suficiente mais uma vez, para Michael Rinaldi (Ducati) faltou-lhe um bom segundo. "Quase conseguia sentir o sabor do champanhe. O Michael estava a rodar tão bem que não consegui aproximar-me dele", lamentou Garrett. "Quando ultrapassei o Andrea Locatelli, era esse o meu objetivo. No final, ele era demasiado rápido. Mas é bom estar perto."

A forte Ducati não é superior à sua BMW, no entanto, de acordo com Garrett. "Parece que a aceleração da Ducati é muito boa, mas na velocidade máxima somos iguais", supõe. "Penso que somos muito fortes em muitas áreas." Ainda assim, Gerloff sabe no que ele e a sua equipa Bonovo precisam de trabalhar: "Aceleração e aderência nas curvas."



O piloto de 28 anos é agora o 13º no Campeonato do Mundo com 135 pontos, o que o torna o melhor do quarteto da BMW.