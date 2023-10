Michael Rinaldi tuvo mala suerte dos veces en Portimão

Portimão ha sido el penúltimo fin de semana de competición de Michael Rinaldi como piloto oficial de Ducati, pero el italiano no ha podido continuar con los buenos resultados de Aragón, donde logró una victoria, dos podios y otro puesto entre los cinco primeros.

El piloto de 27 años tuvo mala suerte en dos ocasiones el sábado, lo que también afectó al domingo. "El fin de semana en general fue un desastre para mí en la Superpole", se lamentó Rinaldi en declaraciones a SPEEDWEEK.com. "Hice el segundo mejor tiempo, pero debido a las banderas amarillas mi tiempo fue anulado. Fue amargo porque cuando Vierge se estrelló en la curva 14, yo sólo estaba en la curva 2. Y en la vuelta siguiente, Lowes se había caído en la curva 1 y volvieron a ondear banderas amarillas. Aún así, me propuse subir al podio en la primera carrera y ya había ganado algunas posiciones cuando, por desgracia, tuve un problema técnico".

Tras retirarse en la primera carrera, Rinaldi se hizo con la sexta plaza en la Superpole y siguió con un podio en tercera posición en la segunda carrera. Por momentos incluso parecía que podía recortar distancias con su compañero de equipo Álvaro Bautista y Toprak Razgatlioglu (Yamaha), que mantuvieron un épico duelo por la victoria. "Desde la 13ª posición de la parrilla no es posible ganar en la carrera de la Superpole, aunque tengas ritmo para ello. Así que estaba contento con el 6º puesto porque significaba una posición de salida mucho mejor para la segunda carrera", describió el piloto de Ducati. "Cuando me he colocado tercero, estaba a 1,5 segundos de Álvaro y Toprak, pero ellos rodaban a un ritmo similar al mío. Seguí empujando, también porque Locatelli y Gerloff empujaban detrás de mí".

Ducati no había impuesto una orden de equipo. "Sabía que si acababa segundo y Toprak tercero, Álvaro había ganado el campeonato. Si hubiera estado en una situación en la que hubiera podido adelantarle, lo habría hecho", dijo Rinaldi. "Pero también me dijeron que podía llevarme la victoria. Álvaro tiene tantos puntos de ventaja sobre Toprak Razgatlioglu que no habría sido un problema".

En el final de Jerez, Rinaldi tiene posibilidades reales de acabar quinto en el Campeonato del Mundo. Está a sólo once puntos de su enemigo íntimo Axel Bassani, del Ducati Team Motocorsa.