Michael Rinaldi a joué de malchance à deux reprises à Portimão

Portimão était l'avant-dernier week-end de course de Michael Rinaldi en tant que pilote d'usine Ducati, mais l'Italien n'a pas réussi à réitérer les excellents résultats obtenus à Aragón, où il a remporté une victoire, décroché deux podiums et terminé une nouvelle fois dans le top 5.

Samedi, le pilote de 27 ans a joué de malchance à deux reprises, ce qui a également eu des répercussions sur la journée de dimanche. "Le week-end dans son ensemble a été gâché lors de la superpole", s'est agacé Rinaldi lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "J'ai réalisé le deuxième meilleur temps, mais à cause de drapeaux jaunes, mon temps a été annulé. C'était amer parce que lorsque Vierge a chuté au virage 14, je n'étais qu'au virage 2, et dans le tour suivant, Lowes a chuté au virage 1 et les drapeaux jaunes ont encore été agités. J'ai quand même visé le podium pour la première course et j'avais déjà gagné quelques positions quand j'ai malheureusement eu un problème technique".

Après l'abandon lors de la première course, Rinaldi a obtenu la sixième place lors de la course Superpole et a ajouté une place sur le podium en troisième position lors de la deuxième course. Par moments, il a même semblé pouvoir creuser l'écart avec son coéquipier Álvaro Bautista et Toprak Razgatlioglu (Yamaha), qui se sont livrés à un duel épique pour la victoire. "En partant de la 13e place sur la grille, il n'est pas possible de gagner en Superpole, même si on a le rythme pour le faire. J'étais donc satisfait de ma sixième place, car cela signifiait une bien meilleure position de départ pour la deuxième course", a décrit le pilote Ducati. "Quand j'ai pris la troisième place, j'étais à 1,5 seconde d'Álvaro et de Toprak, qui avaient pourtant un rythme similaire au mien. J'ai continué à accélérer, notamment parce que Locatelli et Gerloff faisaient pression derrière moi".

Ducati n'avait pas imposé d'ordre d'équipe. "Je savais que si je terminais deuxième et Toprak troisième, Álvaro aurait gagné le championnat du monde. Si je m'étais retrouvé dans une situation où j'aurais pu le dépasser, je l'aurais fait", a déclaré Rinaldi. "Mais on m'a aussi dit que je pouvais remporter la victoire. Álvaro a tellement de points d'avance sur Toprak Razgatlioglu que cela n'aurait pas posé de problème".

Lors de la finale à Jerez, Rinaldi a de réelles chances de se classer cinquième au championnat du monde. Il n'a plus que onze points de retard sur son ennemi intime Axel Bassani du team Ducati Motocorsa.