Michael Rinaldi ha avuto due volte sfortuna a Portimão

Portimão è stato il penultimo weekend di gara di Michael Rinaldi come pilota Ducati, ma l'italiano non è riuscito a sfruttare gli ottimi risultati di Aragón, dove ha ottenuto una vittoria, due podi e un altro piazzamento tra i primi cinque.

Il 27enne è stato sfortunato due volte il sabato, cosa che ha influito anche sulla domenica. "Il weekend nel suo complesso è stato incasinato per me in Superpole", ha detto Rinaldi a SPEEDWEEK.com. "Ho fatto il secondo miglior tempo, ma a causa delle bandiere gialle il mio tempo è stato annullato. È stato amaro perché quando Vierge è caduto alla curva 14, io ero solo alla curva 2. E nel giro successivo Lowes è caduto alla curva 1 e le bandiere gialle sono state sventolate di nuovo. Per la prima gara puntavo comunque al podio e avevo già guadagnato alcune posizioni quando purtroppo ho avuto un problema tecnico".

Dopo il ritiro nella prima gara, Rinaldi ha conquistato il sesto posto nella Superpole, seguito da un terzo posto nella seconda gara. In alcuni momenti sembrava addirittura che potesse colmare il divario dal compagno di squadra Álvaro Bautista e da Toprak Razgatlioglu (Yamaha), che hanno dato vita a un epico duello per la vittoria. "Dalla 13ª posizione in griglia, non è possibile vincere nella Superpole, anche se si ha il passo per farlo. Quindi sono stato contento del 6° posto perché significava una posizione di partenza migliore per la seconda gara", ha descritto il pilota della Ducati. "Quando sono passato al 3° posto, ero a 1,5 secondi da Álvaro e Toprak, ma loro avevano un ritmo simile al mio. Ho continuato a spingere, anche perché Locatelli e Gerloff stavano spingendo dietro di me".

La Ducati non ha imposto un ordine di scuderia. "Sapevo che se fossi arrivato secondo e Toprak terzo, Álvaro avrebbe vinto il campionato. Se mi fossi trovato in una situazione in cui avrei potuto superarlo, l'avrei fatto", ha detto Rinaldi. "Ma mi è stato anche detto che avrei potuto vincere. Álvaro ha talmente tanti punti di vantaggio su Toprak Razgatlioglu che non sarebbe stato un problema".

Nella finale di Jerez, Rinaldi ha una possibilità realistica di arrivare quinto nel Campionato del Mondo. È a soli undici punti dal suo intimo nemico Axel Bassani del team Ducati Motocorsa.