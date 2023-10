Michael Rinaldi teve azar duas vezes em Portimão

Michael Rinaldi foi derrotado por baixo no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Portimão. As circunstâncias só permitiram ao piloto da Ducati um pódio na segunda corrida.

Portimão foi o penúltimo fim de semana de corrida de Michael Rinaldi como piloto de fábrica da Ducati, mas o italiano não conseguiu dar continuidade aos fortes resultados de Aragão, onde conseguiu uma vitória, dois pódios e mais um lugar entre os cinco primeiros.

O piloto de 27 anos teve azar duas vezes no sábado, o que também afectou o domingo. "O fim de semana como um todo foi complicado para mim na Superpole", lamentou Rinaldi ao falar com o SPEEDWEEK.com. "Fiz o segundo melhor tempo, mas devido às bandeiras amarelas o meu tempo foi anulado. Foi amargo, porque quando o Vierge se despistou na curva 14, eu estava apenas na curva 2. E na volta seguinte, o Lowes despistou-se na curva 1 e as bandeiras amarelas voltaram a ser acionadas. Ainda assim, tinha como objetivo o pódio na primeira corrida e já tinha ganho algumas posições quando, infelizmente, tive um problema técnico."

Depois de se ter retirado na primeira corrida, Rinaldi ficou em sexto lugar na corrida Superpole e seguiu com um pódio em terceiro na segunda corrida. Por vezes até parecia que podia reduzir a diferença para o colega de equipa Álvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu (Yamaha), que travaram um duelo épico pela vitória. "A partir do 13º lugar da grelha, não é possível vencer na corrida de Superpole, mesmo que se tenha ritmo para isso. Por isso, fiquei contente com o 6º lugar porque isso significava uma posição de partida muito melhor para a segunda corrida", descreveu o piloto da Ducati. "Quando subi para 3º, estava 1,5 segundos atrás do Álvaro e do Toprak, mas eles estavam a andar a um ritmo semelhante ao meu. Continuei a pressionar, também porque Locatelli e Gerloff estavam a pressionar atrás de mim."

A Ducati não impôs uma ordem de equipa. "Eu sabia que se terminasse em segundo e Toprak em terceiro, o Álvaro tinha ganho o campeonato. Se eu estivesse numa situação em que pudesse ultrapassá-lo, tê-lo-ia feito", disse Rinaldi. "Mas também me disseram que eu podia ganhar. O Álvaro tem tantos pontos de vantagem sobre o Toprak Razgatlioglu que não teria sido um problema."

Na final em Jerez, Rinaldi tem uma hipótese realista de terminar em quinto lugar no Campeonato do Mundo. Está apenas a onze pontos do seu inimigo íntimo Axel Bassani da equipa Ducati Motocorsa.