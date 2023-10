Andrea Locatelli (Yamaha) s'interroge : "Que s'est-il passé ?"

Andrea Locatelli a brillé au meeting Superbike de Portimão en terminant troisième de la superpole et de la course de sprint. Une pénalité et des problèmes de roue avant ont empêché le pilote Yamaha de monter sur le podium lors des courses principales.

Andrea Locatelli a connu des hauts et des bas lors du meeting Superbike de Portimão. "C'est sûr que ce n'était pas facile, mais c'était un bon week-end", s'est-il réjoui. "Nous sommes montés sur le podium et sommes partis de la première ligne. C'est positif".

Après les essais libres, le pilote Yamaha s'est bien adapté à la piste et a placé sa R1 en troisième position lors de la superpole, mais ce classement ne l'a pas aidé pour la première course sur la difficile piste portugaise. Pour ne pas avoir arrêté immédiatement sa moto fumante lors du dernier Grand Prix d'Aragon, il a écopé d'une pénalité de grille et a dû prendre le départ de la course depuis la dernière place sur la grille.

Mais Locatelli a bien appuyé sur l'accélérateur et s'est hissé à la neuvième place. Il a laissé derrière lui des pilotes comme Philipp Öttl (Ducati) et Danilo Petrucci (Ducati). "J'ai essayé d'exploiter nos points forts dans les virages", a expliqué le pilote Yamaha à SPEEDWEEK.com. "C'est là que nous avons pu combler l'écart avec l'avant. C'était exactement ma tactique. Surtout sur ce circuit, il est important de sortir des virages avec beaucoup d'élan".

Quant à sa position sur le manque de performance de la Yamaha par rapport à la Ducati, Locatelli a un avis bien tranché. "Il est certain que nous avons un déficit de vitesse. Mais je ne veux pas m'attarder sur ce point", a déclaré l'Italien. "Nous avons une bonne moto, une grande confiance en nous et nous devons simplement continuer à travailler pour en tirer le maximum".

Dimanche, le pilote de 26 ans a de nouveau fait preuve d'une belle performance en terminant troisième de la course de Superpole, s'assurant ainsi la troisième place sur la grille de départ de la deuxième course, dans laquelle il a toutefois rencontré des problèmes à l'avant. Dans un duel passionnant avec Michael Rinaldi (Ducati) et Garrett Gerloff (BMW) pour la dernière place sur le podium, le pilote Yamaha s'est incliné et a franchi la ligne d'arrivée en cinquième position. "Nous avons eu du mal avec la roue avant dans l'après-midi", a regretté l'Italien. "Je ne sais pas ce qui s'est passé. Nous devons trouver et changer cela d'ici la prochaine course".

Pour la dernière course de la saison à Jerez, Locatelli a bon espoir. "Depuis Magny-Cours, nous avons acquis une bonne vitesse et un bon feeling au niveau des réglages. Il ne nous reste plus qu'à nous améliorer un peu pour être devant", a-t-il expliqué.