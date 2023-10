Andrea Locatelli (Yamaha) si chiede: "Cosa stava succedendo?".

Andrea Locatelli ha vissuto un fine settimana di alti e bassi al meeting Superbike di Portimão. "Sicuramente non è stato facile, ma è stato un buon fine settimana", ha dichiarato soddisfatto. "Siamo saliti sul podio e siamo partiti dalla prima fila. Questo è positivo".

Dopo le sessioni di prove libere, il pilota della Yamaha si è trovato bene in pista e ha piazzato la sua R1 al terzo posto in Superpole, ma questo piazzamento non lo ha aiutato per la prima gara sull'impegnativo tracciato portoghese. Non avendo spento immediatamente la sua moto fumante ad Aragón, gli è stata inflitta una penalità in griglia ed è dovuto partire dall'ultima posizione in griglia.

Ma Locatelli ha dato il massimo e ha guadagnato il nono posto. Si è lasciato alle spalle piloti come Philipp Öttl (Ducati) e Danilo Petrucci (Ducati). "Ho cercato di sfruttare i nostri punti di forza nelle curve", ha dichiarato il pilota della Yamaha a SPEEDWEEK.com. "Lì siamo riusciti a chiudere il gap con i primi. Questa era esattamente la mia tattica. Soprattutto su questa pista è importante uscire dalle curve con molto slancio".

Alla domanda su cosa pensa della mancanza di potenza della Yamaha rispetto alla Ducati, Locatelli ha un'opinione chiara. "Sicuramente abbiamo un deficit di velocità. Ma non voglio soffermarmi su questo", ha detto l'italiano. "Abbiamo una buona moto, una grande fiducia in noi stessi e dobbiamo solo continuare a lavorare per ottenere il massimo".

Domenica, il ventiseienne ha messo a segno un'altra grande prestazione con il terzo posto nella Superpole, assicurandosi anche il terzo posto in griglia per la seconda gara, dove però ha avuto problemi con l'anteriore. In un emozionante duello con Michael Rinaldi (Ducati) e Garrett Gerloff (BMW) per l'ultimo posto sul podio, il pilota della Yamaha ha avuto la meglio e ha tagliato il traguardo in quinta posizione. "Nel pomeriggio abbiamo avuto problemi con la ruota anteriore", si è rammaricato l'italiano. "Non so cosa stesse succedendo. Dobbiamo scoprirlo e cambiarlo prima della prossima gara".

Locatelli è di buon umore per l'ultima gara della stagione a Jerez. "Da Magny-Cours abbiamo ottenuto una buona velocità e un buon feeling con la messa a punto. Dobbiamo solo migliorare un po' per stare davanti", ha aggiunto.