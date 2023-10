Andrea Locatelli (Yamaha) confunde-se: "O que é que se passa?"

Andrea Locatelli brilhou no encontro de Superbike em Portimão com terceiros lugares na Superpole e na corrida de sprint. Uma penalização e problemas na roda dianteira negaram ao piloto da Yamaha um lugar no pódio nas corridas principais.

Andrea Locatelli teve um fim de semana de altos e baixos no encontro de Superbike em Portimão. "Não foi fácil, mas foi um bom fim de semana", disse satisfeito. "Estivemos no pódio e partimos da primeira linha. Isso é positivo."

Após as sessões de treinos livres, o piloto da Yamaha encontrou bem o seu caminho na pista e colocou a sua R1 em terceiro lugar na Superpole, mas esta colocação não o ajudou na primeira corrida na exigente pista portuguesa. Por não ter desligado imediatamente a sua moto fumegante em Aragão, recebeu uma penalização na grelha e teve de começar a corrida da última posição da grelha.

Mas Locatelli pôs o pé no acelerador e subiu para o nono lugar. Deixou para trás pilotos como Philipp Öttl (Ducati) e Danilo Petrucci (Ducati). "Tentei tirar partido dos nossos pontos fortes nas curvas", disse o piloto da Yamaha ao SPEEDWEEK.com. "Aí conseguimos reduzir a diferença para a frente. Era exatamente essa a minha tática. Especialmente nesta pista, é importante sair das curvas com muito ímpeto."

Sobre a questão de como ele se sente em relação à falta de potência da Yamaha em comparação com a Ducati, Locatelli tem uma opinião clara. "De certeza que temos um défice de velocidade. Mas não quero ficar a pensar nisso," disse o italiano. "Temos uma boa moto, muita confiança em nós próprios e só temos de continuar a trabalhar para tirar o máximo partido dela."

No domingo, o piloto de 26 anos teve mais uma forte prestação com o terceiro lugar na corrida de Superpole, garantindo também o terceiro lugar na grelha para a segunda corrida, onde, no entanto, teve problemas com a frente. Num duelo emocionante com Michael Rinaldi (Ducati) e Garrett Gerloff (BMW) pelo último lugar do pódio, o piloto da Yamaha levou a melhor e cruzou a linha de chegada em quinto lugar. "Tivemos dificuldades com a roda dianteira durante a tarde", lamentou o italiano. "Não sei o que se estava a passar. Temos de descobrir e mudar isso antes da próxima corrida."

Locatelli está de bom humor para a última corrida da época em Jerez. "Desde Magny-Cours que temos boa velocidade e uma boa sensação com o set-up. Só precisamos de melhorar um pouco para estarmos na frente", concluiu.