Domi Aegerter (8º /Yamaha) se hizo un regalo a sí mismo

Sólo 17º en la Superpole y 14º en la primera carrera y en la carrera de la Superpole - eso no era lo que Dominique Aegerter había planeado para la cita del Campeonato del Mundo de Superbike 2023 en Portimão. Sólo con el octavo puesto en la segunda carrera, el piloto suizo del Yamaha Team GRT mostró una actuación atractiva en general, con la que él mismo estuvo de acuerdo.

"Dimos un paso en el warm-up. Eso no se notó en el resultado, pero estábamos más cerca de la cabeza", explicó Aegerter. "También pudimos mejorar un poco las sensaciones en la carrera de la Superpole. Aun así, era difícil adelantar a los que tenía delante, y en sólo diez vueltas no hay mucho tiempo para recuperar terreno."

Hace una semana en Aragón, Aegerter se quedó fuera del top-10 en las tres carreras, así que en Portugal el bicampeón del mundo de Supersport estaba desesperado por conseguir otro resultado de un solo dígito. "En la segunda carrera, creo que he vuelto a encontrar mi antigua forma. Pero no ha sido sólo gracias al piloto, sino también al esfuerzo de todo el equipo, que hemos encontrado algo que me ha dado más confianza. Creo que terminar la carrera a sólo diez segundos de Bautista es una gran actuación", subrayó el piloto de Rohrbach. "Por supuesto, también nos beneficiamos un poco del incidente con algunos pilotos en la curva tres, donde ganamos algunas posiciones. Pero hacia el final de la carrera nuestro ritmo era cada vez más fuerte. Desgraciadamente, en la última vuelta cometí un pequeño error cuando me pasé un poco al intentar adelantar a Petrucci, lo que aprovechó inmediatamente Lecuona".

Un día después de cumplir 33 años, terminar a menos de dos segundos del 6º puesto enfada a Aegerter. "Me fastidia un poco haber perdido el sexto o séptimo puesto. Pero nuestra actuación con el octavo puesto estuvo en línea con lo que nos ha faltado durante algunas carreras", se consoló el debutante en Superbike. "Es un bonito final de fin de semana y un regalo de cumpleaños tardío. Muchas gracias a todo el equipo porque me imagino que no siempre es fácil trabajar conmigo. Pero hoy les he recompensado por su duro trabajo con un buen resultado".

Para amargura de Aegerter, su compañero de equipo Remy Gardner, al que había manejado con facilidad al principio de la temporada, le adelantó en la clasificación general en el undécimo fin de semana de carreras. Sin embargo, en la undécima posición del Campeonato del Mundo, el piloto suizo está a sólo un punto del australiano y a sólo dos de Xavi Vierge (Honda), octavo.