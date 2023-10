Domi Aegerter (8e /Yamaha) s'est fait un cadeau

Portimão est considéré comme l'un des circuits les plus exigeants du calendrier du Championnat du monde Superbike, mais Dominique Aegerter s'était pourtant fixé des objectifs ambitieux. Lors de la deuxième course, le pilote Yamaha s'est offert un cadeau d'anniversaire.

Seulement 17ème de la superpole et de la première course et 14ème de la course de superpole - ce n'était pas ce que Dominique Aegerter avait prévu pour le meeting du championnat du monde de Superbike 2023 à Portimão. Ce n'est qu'en se classant huitième de la deuxième course que le Suisse du team Yamaha GRT a montré une performance tout à fait satisfaisante, avec laquelle il était lui-même d'accord.

"Nous avons fait un pas en avant lors du warm-up. Cela ne s'est pas vu dans le résultat, mais nous étions plus proches de la tête", a expliqué Aegerter. "Nous avons également pu améliorer quelque peu nos sensations lors de la course de superpole. Néanmoins, il était difficile de dépasser les gars devant moi et en seulement dix tours, il ne reste pas beaucoup de temps pour gagner du terrain".

Il y a une semaine, à Aragón, Aegerter n'a pas réussi à se classer dans le top 10 lors des trois courses et au Portugal, le double champion du monde Supersport voulait donc à tout prix retrouver un résultat à un chiffre. "Lors de la deuxième course, je pense que j'ai retrouvé ma forme d'antan. Mais ce n'est pas seulement grâce au pilote, mais aussi aux efforts de toute l'équipe, que nous avons trouvé quelque chose qui m'a donné plus de confiance. Je pense que terminer la course avec seulement dix secondes de retard sur Bautista est une performance forte", a souligné le pilote de Rohrbach. "Bien sûr, nous avons aussi un peu profité de l'incident avec quelques pilotes au virage trois, où nous avons gagné quelques positions. Mais vers la fin de la course, notre rythme s'est renforcé. Malheureusement, dans le dernier tour, j'ai commis une petite erreur en allant un peu trop loin en essayant de dépasser Petrucci, ce que Lecuona a immédiatement exploité".

Le lendemain de son 33e anniversaire, finir à moins de deux secondes de la sixième place, voilà qui enrage Aegerter. "Cela me contrarie un peu d'avoir manqué la sixième ou la septième place. Mais notre performance avec la huitième place correspondait à ce qui nous manquait depuis quelques courses", se consolait le rookie du Superbike. "C'est une belle fin de week-end et un cadeau d'anniversaire en retard. Un grand merci à toute l'équipe, car j'imagine bien qu'il n'est pas toujours facile de travailler avec moi. Mais je les ai récompensés aujourd'hui de leur dur labeur avec un résultat solide".

Amertume pour Aegerter : son coéquipier Remy Gardner, qu'il maîtrisait aisément en début de saison, lui est passé devant au classement général lors du onzième week-end de course. Onzième du championnat du monde, le Suisse n'est toutefois qu'à un point de l'Australien et à seulement deux de Xavi Vierge (Honda), huitième.