Domi Aegerter (8° /Yamaha) si è fatto un regalo

Solo 17° in Superpole e 14° nella prima gara e nella gara di Superpole: non era questo che Dominique Aegerter aveva previsto per l'incontro del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Portimão. Solo con l'ottavo posto nella seconda gara il pilota svizzero dello Yamaha Team GRT ha mostrato una prestazione accattivante a tutto tondo, con la quale lui stesso ha concordato.

"Abbiamo fatto un passo avanti nel warm-up. Questo non era visibile nel risultato, ma eravamo più vicini ai primi", ha spiegato Aegerter. "Siamo riusciti a migliorare il feeling anche nella Superpole. Tuttavia, è stato difficile superare i ragazzi davanti a me, e in soli dieci giri non c'è molto tempo per recuperare terreno".

Una settimana fa, ad Aragón, Aegerter ha mancato la top-10 in tutte e tre le gare, quindi in Portogallo il due volte campione del mondo Supersport era desideroso di ottenere un altro risultato a una cifra. "Nella seconda gara, credo di aver ritrovato la mia vecchia forma. Ma non è stato solo grazie al pilota, ma anche agli sforzi di tutta la squadra che abbiamo trovato qualcosa che mi ha dato più fiducia. Penso che finire la gara a soli dieci secondi da Bautista sia un'ottima prestazione", ha sottolineato il pilota di Rohrbach. "Naturalmente abbiamo anche beneficiato dell'incidente con alcuni piloti alla terza curva, dove abbiamo guadagnato alcune posizioni. Ma verso la fine della gara il nostro ritmo è diventato sempre più forte. Purtroppo, all'ultimo giro ho commesso un piccolo errore quando ho esagerato nel tentativo di sorpassare Petrucci, di cui Lecuona ha subito approfittato".

Un giorno dopo il suo 33° compleanno, finire a meno di due secondi dal sesto posto fa arrabbiare Aegerter. "Mi infastidisce un po' aver mancato il sesto o il settimo posto. Ma la nostra prestazione con l'ottavo posto era in linea con quello che ci mancava da qualche gara", si è consolato il rookie della Superbike. "È una bella conclusione del weekend e un regalo di compleanno in ritardo. Un grande ringraziamento a tutta la squadra perché posso ben immaginare che non è sempre facile lavorare con me. Ma li ho ricompensati per il loro duro lavoro con un ottimo risultato oggi".

Con amarezza di Aegerter, il suo compagno di squadra Remy Gardner, che aveva facilmente gestito all'inizio della stagione, lo ha superato nella classifica generale nell'undicesimo weekend di gara. Tuttavia, all'undicesimo posto nel Campionato del Mondo, il pilota svizzero è a un solo punto dall'australiano e a soli due da Xavi Vierge (Honda) all'ottavo posto.