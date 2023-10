Domi Aegerter (8º /Yamaha) ofereceu uma prenda a si próprio

Portimão é considerada uma das pistas mais exigentes do calendário do Campeonato do Mundo de Superbike, mas Dominique Aegerter ainda tinha os seus objectivos bem definidos. Na segunda corrida, o piloto da Yamaha ofereceu a si próprio um presente de aniversário.

Apenas 17º na Superpole e 14º na primeira corrida e na corrida da Superpole - não era isso que Dominique Aegerter tinha planeado para a reunião do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Portimão. Só com o oitavo lugar na segunda corrida é que o piloto suíço da Yamaha Team GRT mostrou um desempenho global apelativo, com o qual o próprio concordou.

"Demos um passo no warm-up. Isso não foi visível no resultado, mas estávamos mais perto do topo", explicou Aegerter. "Também fomos capazes de melhorar um pouco a sensação na corrida da Superpole. Ainda assim, foi difícil ultrapassar os pilotos à minha frente e, em apenas dez voltas, não há muito tempo para recuperar terreno."

Há uma semana, em Aragão, Aegerter não conseguiu chegar ao top-10 nas três corridas, pelo que em Portugal o bicampeão do Mundo de Supersport estava desesperado por ter outro resultado de um só dígito para mostrar. "Na segunda corrida, acho que voltei a encontrar a minha velha forma. Mas não foi apenas graças ao piloto, mas também ao esforço de toda a equipa que encontrámos algo que me deu mais confiança. Penso que terminar a corrida apenas dez segundos atrás do Bautista é um bom desempenho", sublinhou o piloto de Rohrbach. "Claro que também beneficiámos um pouco do incidente com alguns pilotos na curva 3, onde ganhámos algumas posições. Mas no final da corrida o nosso ritmo tornou-se cada vez mais forte. Infelizmente, na última volta cometi um pequeno erro quando fui um pouco longe demais ao tentar ultrapassar o Petrucci, o que foi imediatamente aproveitado pelo Lecuona."

Um dia depois do seu 33º aniversário, terminar a menos de dois segundos do 6º lugar irrita Aegerter. "Irrita-me um pouco ter perdido o sexto ou o sétimo lugar. Mas o nosso desempenho com o oitavo lugar está em linha com o que nos tem faltado há algumas corridas", consolou-se o estreante das Superbike. "É um bom final de semana e um presente de aniversário atrasado. Um grande obrigado a toda a equipa porque posso imaginar que nem sempre é fácil trabalhar comigo. Mas recompensei-os pelo seu trabalho árduo com um bom resultado hoje."

Para amargura de Aegerter, o seu colega de equipa Remy Gardner, com quem tinha lidado facilmente no início da época, ultrapassou-o na classificação geral no décimo primeiro fim de semana de corrida. No entanto, no décimo primeiro lugar do Campeonato do Mundo, o piloto suíço está apenas a um ponto do australiano e a dois de Xavi Vierge (Honda), que ocupa o oitavo lugar.