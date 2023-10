Razgatlioglu frustrado: Carenado de tanque destrozado

Los dos excepcionales pilotos Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) y Álvaro Bautista (Aruba.it Ducati) ofrecieron un gran espectáculo el domingo en Portimao. Ni en la carrera sprint de la mañana ni en la segunda carrera principal se cedieron un milímetro, las maniobras de adelantamiento mutuo apenas se pueden contar.

Toprak aprovechó todas las oportunidades para adelantar al español; Álvaro confió principalmente en su extraordinaria velocidad a la salida de la última curva de alta velocidad hacia la recta de casi un kilómetro de longitud.

Cuando Toprak se vio sorprendido por Bautista en los últimos metros hasta la línea de meta en ambas carreras, un periodista británico dijo que no tenía nada que ver con la carrera.

Bautista ya había declarado el sábado que lo correcto sería apreciar su rendimiento a lo largo de toda la vuelta y no juzgarle sólo por su velocidad en la recta.

Pequeño consuelo para Razgatlioglu, que luchó durante 15 curvas y fue presa fácil y absolutamente indefenso en la recta. Para muchos espectadores, por tanto, el joven de 26 años fue el ganador de corazones.

Totalmente atípico para Toprak: Tras cruzar la línea de meta, estaba tan frustrado que golpeó con el puño el depósito; en la carrera sprint, incluso rompió el carenado.

"Por carácter no soy así, pero esta vez...", le costaron las palabras al Campeón del Mundo de 2021 en su encuentro con SPEEDWEEK.com tras sus tres derrotas en Portugal. "Ya he visto la bandera a cuadros, luego he enderezado mi moto, pero no aceleraba como la suya. La Ducati es otra historia, pudo adelantarme fácilmente. Mi moto no tiene potencia, me sentía como en una 600. Él era más rápido en la última curva, a lo que hay que añadir la increíble aceleración de su moto. Después del vértice, abre el acelerador. E incluso cuando derrapa, acelera. En cuanto mi rueda trasera gira un poco, no avanza nada. Sólo puedo abrir el acelerador cuando siento el agarre en la rueda trasera. Falta potencia y aceleración con la rueda trasera girando. He intentado varias cosas, pero ninguna ha funcionado".

En la carrera al sprint, Toprak se dejó llevar hacia el exterior en la última curva para tomar impulso lo mejor que pudo. Bautista rodó por fuera de él, cruzó la meta y le pasó por dentro con una maniobra brillante.

En la segunda carrera principal, el turco cerró la puerta por el interior y salió de la curva con decisión, con el resultado de que la Ducati roja le superó por fuera.

En cualquier caso, Razgatlioglu no tuvo ninguna oportunidad con su Yamaha R1. "La única forma de mantenerle detrás de mí era sacar el brazo y la pierna", se lamentaba el 39 veces ganador de una manga. "Pero yo no conduzco así".

Si tuvieras una oportunidad contra Bautista, ¿tú también pilotarías una Ducati? ¿O pilota la moto a la perfección? "Prefiero no decir nada sobre eso", dijo Toprak. "Todo el mundo sabe que la Ducati es la mejor moto. Yo llevo una Yamaha y estamos luchando con la mejor moto. Estoy muy enfadado y no estoy contento".