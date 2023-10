Razgatlioglu frustré : Carénage de réservoir brisé

Les deux pilotes d'exception Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) et Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) ont fait preuve d'un grand sens du spectacle dimanche à Portimao. Que ce soit dans la course sprint du matin ou dans la deuxième course principale, ils ne se sont pas fait de cadeau et les dépassements mutuels ne se comptent plus.

Toprak a profité de chaque occasion pour dépasser l'Espagnol, tandis qu'Alvaro s'est appuyé sur sa vitesse exceptionnelle pour sortir du dernier virage à haute vitesse sur une ligne droite de près d'un kilomètre.

Lorsque Toprak a été pris de vitesse par Bautista dans les derniers mètres de la ligne d'arrivée de chacune des deux courses, un journaliste britannique a déclaré que cela n'avait rien à voir avec la course.

Bautista avait déjà déclaré samedi qu'il convenait d'apprécier sa performance sur l'ensemble du tour et de ne pas le juger uniquement sur sa vitesse en ligne droite.

Une maigre consolation pour Razgatlioglu, qui s'est démené pendant 15 virages et était une proie facile et sans défense dans la ligne droite. Pour de nombreux spectateurs, le jeune homme de 26 ans était donc le vainqueur du cœur.

Ce qui est totalement atypique pour Toprak : après avoir franchi la ligne d'arrivée, il était à chaque fois tellement frustré qu'il tapait du poing sur le réservoir - dans la course de sprint, il a même cassé son carénage.

"Je n'ai pas ce caractère, mais cette fois-ci...", a déclaré le champion du monde 2021 à SPEEDWEEK.com après ses trois défaites au Portugal. "J'ai déjà vu le drapeau à damiers, puis j'ai redressé ma moto, mais elle n'a pas accéléré comme la sienne. La Ducati, c'est une autre histoire, il a pu me dépasser facilement. Ma moto n'a pas de puissance, j'avais l'impression d'être sur une 600. Il était plus rapide dans le dernier virage, à cela s'ajoutait l'incroyable accélération de sa moto. Après le sommet, il ouvre les gaz. Et même quand il dérive, il accélère. Dès que la roue arrière patine un peu chez moi, rien n'avance. Je ne peux pas accélérer tant que je ne sens pas le grip sur la roue arrière. Nous manquons de puissance et d'accélération lorsque la roue arrière patine. J'ai essayé plusieurs choses, mais aucune n'a fonctionné".

Dans la course de sprint, Toprak s'est laissé porter vers l'extérieur dans le dernier virage afin de prendre le meilleur élan possible. Bautista est passé à l'extérieur de lui, a recoupé la ligne et lui a fait une brillante manœuvre à l'intérieur.

Dans la deuxième course principale, le Turc a fermé la porte à l'intérieur et est sorti en pointe du virage, avec pour résultat que la Ducati rouge l'a accéléré à l'extérieur.

D'une manière ou d'une autre, Razgatlioglu n'avait aucune chance avec sa Yamaha R1. "La seule chose que j'aurais pu faire pour le garder derrière moi, c'est de sortir le bras et la jambe", s'est agacé celui qui a remporté 39 courses. "Mais je ne conduis pas comme ça".

Si tu avais une chance contre Bautista, serais-tu aussi au guidon d'une Ducati ? Ou bien pilote-t-il parfaitement la moto ? "Je préfère ne rien dire à ce sujet", répond Toprak. "Tout le monde sait que la Ducati est la meilleure moto. Je conduis une Yamaha et nous nous battons avec la meilleure moto. Je suis tellement en colère et pas content".