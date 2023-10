Razgatlioglu frustrato: Carenatura del serbatoio distrutta

I due eccezionali piloti Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) e Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) hanno dato grande spettacolo domenica a Portimao. Né nella gara sprint del mattino né nella seconda gara principale si sono concessi un millimetro, le manovre di sorpasso reciproche si contano a malapena.

Toprak ha sfruttato ogni occasione per passare lo spagnolo; Alvaro si è affidato soprattutto alla sua straordinaria velocità in uscita dall'ultima curva ad alta velocità sul rettilineo lungo quasi un chilometro.

Quando Toprak è stato colto di sorpresa da Bautista negli ultimi metri verso il traguardo in entrambe le gare, un giornalista britannico ha detto che non aveva nulla a che fare con le corse.

Bautista aveva già dichiarato sabato che sarebbe stato opportuno apprezzare la sua prestazione sull'intero giro e non giudicarlo solo in base alla sua velocità sul rettilineo.

Magra consolazione per Razgatlioglu, che ha faticato per 15 curve ed è stato un bersaglio facile e assolutamente indifeso sul rettilineo. Per molti spettatori, quindi, il 26enne è stato il vincitore dei cuori.

Totalmente atipico per Toprak: dopo aver tagliato il traguardo, era così frustrato da sbattere i pugni sul serbatoio e, nella gara sprint, ha persino rotto la carenatura.

"Dal punto di vista caratteriale non sono così, ma questa volta...", ha detto il Campione del Mondo 2021 in un incontro con SPEEDWEEK.com dopo le tre sconfitte subite in Portogallo. "Ho visto già la bandiera a scacchi, poi ho raddrizzato la mia moto, ma non ha accelerato come la sua. La Ducati è un'altra storia, lui è riuscito a superarmi facilmente. La mia moto non ha potenza, mi sembrava di essere su una 600. Lui era più veloce nell'ultima curva, e a questo si aggiungeva l'incredibile accelerazione della sua moto. Dopo l'apice, apre il gas. E anche quando derapa, accelera. Non appena la mia ruota posteriore gira un po', non avanza nulla. Riesco ad aprire il gas solo quando sento il grip sulla ruota posteriore. Mancano potenza e accelerazione con la ruota posteriore che gira. Ho provato alcune cose, ma nessuna ha funzionato".

Nella gara sprint, Toprak si è lasciato portare all'esterno nell'ultima curva per prendere lo slancio nel miglior modo possibile. Bautista è passato all'esterno, ha tagliato il traguardo e gli è passato all'interno con una manovra brillante.

Nella seconda gara principale, il turco ha chiuso la porta all'interno e ha guidato in modo deciso in uscita di curva, con il risultato che la Ducati rossa lo ha accelerato all'esterno.

In ogni caso, Razgatlioglu non aveva alcuna possibilità con la sua Yamaha R1. "L'unico modo in cui avrei potuto tenerlo dietro di me era quello di allungare il braccio e la gamba", si è detto il 39 volte vincitore della manche. "Ma io non guido in quel modo".

Se avessi una chance contro Bautista, saresti anche tu su una Ducati? O lui guida la moto in modo perfetto? "Preferirei non dire nulla a riguardo", ha detto Toprak. "Tutti sanno che la Ducati è la moto migliore. Io guido una Yamaha e stiamo combattendo con la moto migliore. Sono molto arrabbiato e non sono felice".