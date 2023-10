Razgatlioglu frustrado: Carenagem do tanque partida

Em ambas as corridas de Superbike no domingo, Toprak Razgatlioglu (Yamaha) foi ultrapassado por Alvaro Bautista na Ducati nos últimos metros até à meta. A raiva do turco era óbvia.

Os dois pilotos excepcionais Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha) e Alvaro Bautista (Aruba.it Ducati) deram um grande espetáculo no domingo em Portimão. Nem na corrida de sprint da manhã, nem na segunda corrida principal, deram um milímetro um ao outro, as manobras de ultrapassagem mútuas dificilmente podem ser contadas.

Toprak aproveitou todas as oportunidades para passar o espanhol; Álvaro confiava principalmente na sua velocidade excecional à saída da última curva de alta velocidade para a reta de quase um quilómetro de comprimento.

Quando Toprak foi apanhado desprevenido por Bautista nos metros finais para a meta em ambas as corridas, um repórter britânico disse que não tinha nada a ver com a corrida.

Bautista já tinha declarado no sábado que seria correto apreciar o seu desempenho ao longo de toda a volta e não julgá-lo apenas com base na sua velocidade na reta.

Uma pequena consolação para Razgatlioglu, que lutou durante 15 curvas e foi uma presa fácil e absolutamente indefesa na reta. Por isso, para muitos espectadores, o jovem de 26 anos foi o vencedor dos corações.

Totalmente atípico para Toprak: depois de cruzar a linha de chegada, ficou tão frustrado que bateu com o punho no tanque - na corrida de sprint, chegou mesmo a partir a carenagem.

"Em termos de carácter, não sou assim, mas desta vez...", o Campeão do Mundo de 2021 teve dificuldade em encontrar palavras no encontro com o SPEEDWEEK.com após as três derrotas em Portugal. "Já vi a bandeira axadrezada, depois endireitei a minha moto, mas ela não acelerou como a dele. A Ducati é uma história diferente, ele conseguiu ultrapassar-me facilmente. A minha moto não tem potência, senti-me como se estivesse numa 600. Ele era mais rápido na última curva, a que se juntava a incrível aceleração da sua mota. Depois do vértice, ele abre o acelerador. E mesmo quando se desvia, ele acelera. Assim que a minha roda traseira gira um pouco, nada vai para a frente. Só consigo abrir o acelerador quando sinto a aderência na roda traseira. Falta-nos potência e aceleração com a roda traseira a rodar. Tentei algumas coisas, mas nenhuma delas funcionou".

Na corrida de sprint, Toprak deixou-se levar para o lado de fora na última curva para aproveitar o momento da melhor forma possível. Bautista passou por fora dele, cruzou a linha e passou por dentro dele com uma manobra brilhante.

Na segunda corrida principal, o turco fechou a porta por dentro e saiu da curva de forma clara, com o resultado de que a Ducati vermelha acelerou mais do que ele por fora.

De qualquer forma, Razgatlioglu não teve qualquer hipótese com a sua Yamaha R1. "A única forma de o manter atrás de mim era meter o braço e a perna de fora", lamentou o 39 vezes vencedor da prova. "Mas eu não ando assim."

Se tivesse uma hipótese contra Bautista, também estaria numa Ducati? Ou será que ele pilota a moto na perfeição? "Prefiro não dizer nada sobre isso", disse Toprak. "Toda a gente sabe que a Ducati é a melhor moto. Eu conduzo uma Yamaha e estamos a lutar com a melhor moto. Estou muito zangado e não estou contente."