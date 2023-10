Álvaro Bautista: "Sabía que Toprak reaccionaría así".

El Campeonato del Mundo de 2023 está prácticamente decidido: Álvaro Bautista cuenta con 60 puntos de ventaja sobre Toprak Razgatlioglu (Yamaha) tras sus tres victorias en Portugal, y sólo quedan 62 puntos en juego en la última cita, en Jerez, a finales de octubre.

En la primera carrera del sábado, Bautista logró distanciarse en cabeza como es habitual en él y se impuso con 2,1 segundos de ventaja sobre Razgatlioglu.

Las dos carreras del domingo presentaron un panorama completamente distinto. Bautista y Razgatlioglu libraron un duelo de una intensidad pocas veces vista a lo largo de toda la carrera, y el español sólo logró la maniobra decisiva en la última curva de la última vuelta. En la carrera al sprint, Álvaro sorprendió a Toprak adelantándole por el interior y superándole en velocidad hasta la línea de meta. En la segunda carrera principal, le adelantó por el exterior.

Bautista tomó la última curva tan rápido y a la perfección que pudo aprovechar la excelente aceleración de su Panigale V4R de forma ideal y Razgatlioglu no tuvo oportunidad de contraatacar - el turco luchó con armas contundentes.

"Fue una buena pelea", sonrió Bautista, que superó al legendario Carl Fogarty para lograr su 56ª victoria con Ducati y es ahora el piloto de Superbike más laureado de la fábrica de Borgo Panigale. "Toprak no tenía nada que perder, lo ha intentado todo. Algunas vueltas mantuve un poco de distancia para que mi neumático delantero no se calentara demasiado. Mi ritmo era un poco mejor, pero él estaba luchando al máximo. Intentaba adelantarme por todas partes. Le cerré la puerta varias veces, pero seguía sentado a mi lado por el interior. Pero es normal, me lo esperaba de él. Fue genial".

"Toprak dio lo mejor de sí mismo en cada momento de la carrera y a menudo pensaba: 'Mierda, si se cae ahora, me llevará con él'. A veces era un poco peligroso porque entraba en las curvas al límite", dijo Álvaro al reunirse con SPEEDWEEK.com. "Tenía que enderezar la moto cada vez o nos habríamos tocado. Ha hecho una buena carrera y ha intentado batirme, he disfrutado mucho. Pero fue muy duro porque yo tampoco quería conformarme con el segundo puesto. No sólo quería conseguir los puntos para el título, disfruté de la carrera y de las luchas con él. Quería ganarle. Para mí era una carrera normal y no una que pueda decidir el campeonato".

¿Cómo vivió Bautista los momentos decisivos en la última curva? "En la carrera de la mañana también estaba por fuera de Toprak, pero vi que se iba hacia los bordillos", describió la estrella de Ducati. "Así que cambié mi trazada y me coloqué en el interior. En la segunda carrera sabía que Toprak reaccionaría así. Vi que no abría el acelerador del todo para mantenerse en el interior. Así que aceleré a fondo y me quedé por fuera. Mi neumático trasero giraba como un loco, pero pude sacar más velocidad de la curva. Le he pasado en la última curva no por mi moto, sino porque soy muy fuerte en las curvas rápidas. Todo el mundo dice que fui 4/10 s más rápido en el último sector. Eso es cierto, pero yo saco 0,35 seg de eso en la curva. Llevo la velocidad hasta la mitad de la recta, después mi velocidad no es mayor. La última curva es cuesta abajo, así que se nota aún más que cojo tanta velocidad a partir de ahí. Esa curva es la clave para una buena aceleración".