Alvaro Bautista : "Je savais que Toprak réagirait de cette façon".

Le championnat du monde 2023 est pratiquement décidé : après ses trois victoires au Portugal, Alvaro Bautista a 60 points d'avance sur Toprak Razgatlioglu (Yamaha), il ne reste plus que 62 points à prendre lors du dernier événement à Jerez fin octobre.

Lors de la première course du samedi, Bautista a pris la tête de la course comme à son habitude et s'est imposé 2,1 secondes devant Razgatlioglu.

Les deux manches du dimanche nous ont offert un tout autre spectacle. Bautista et Razgatlioglu se sont affrontés sur toute la distance avec une intensité rarement vue, l'Espagnol ne réussissant la manœuvre décisive que dans le dernier virage du dernier tour. Dans la course de sprint, Alvaro a pris Toprak de vitesse en passant à l'intérieur et en l'accélérant jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans la deuxième course principale, il l'a dépassé par l'extérieur.

Bautista a négocié le dernier virage si rapidement et si parfaitement qu'il a pu exploiter l'accélération exceptionnelle de sa Panigale V4R et que Razgatlioglu n'a eu aucune chance de se défendre - le Turc s'est battu avec des armes émoussées.

"C'était un bon combat", souriait Bautista qui, avec sa 56e victoire pour Ducati, a dépassé le légendaire Carl Fogarty et est désormais le pilote de Superbike le plus titré pour l'usine de Borgo Panigale. "Toprak n'avait rien à perdre, il a tout tenté. Pendant quelques tours, j'ai gardé une certaine distance pour que mon pneu avant ne chauffe pas trop. Mon rythme était un peu meilleur, mais il se battait au sommet de son art. Il a essayé de me dépasser partout. Je lui ai claqué la porte plusieurs fois, mais il s'est quand même assis à l'intérieur à côté de moi. Mais c'est normal, c'est ce que j'attendais de lui. C'était génial".

"Toprak a donné le meilleur de lui-même à chaque instant de la course et je me suis souvent dit : 'Merde, s'il tombe maintenant, il va m'entraîner avec lui'. Parfois, c'était un peu dangereux parce qu'il entrait dans les virages à la limite", a déclaré Alvaro lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "Je devais à chaque fois redresser la moto, sinon nous nous serions touchés. Il a fait une bonne course et a essayé de me battre - j'ai beaucoup apprécié. Mais c'était très dur, car je ne voulais pas non plus me contenter de la deuxième place. Je ne voulais pas seulement marquer des points pour le titre, j'ai apprécié la course et les combats avec lui. Je voulais le battre. Pour moi, c'était une course normale et pas une course qui pouvait décider du championnat".

Comment Bautista a-t-il vécu les moments décisifs dans le dernier virage ? "Lors de la course du matin, j'étais aussi à l'extérieur de Toprak, mais j'ai vu qu'il se laissait pousser vers les encoches", a décrit la star de Ducati. "J'ai donc changé de ligne et je suis passé à l'intérieur. Dans la deuxième course, je savais que Toprak réagirait ainsi. J'ai vu qu'il n'ouvrait pas complètement les gaz pour rester à l'intérieur. J'ai donc accéléré à fond et je suis resté à l'extérieur. Mon pneu arrière a tourné comme un fou, mais j'ai pu prendre plus de vitesse dans le virage. Je l'ai dépassé dans le dernier virage non pas à cause de ma moto, mais parce que je suis très fort dans les virages rapides. Tout le monde dit que je suis 4/10e de seconde plus rapide dans le dernier secteur. C'est vrai, mais je gagne 0,35 seconde dans le virage. Je prends de la vitesse jusqu'à la moitié de la ligne droite, ensuite ma vitesse n'est pas plus élevée. Dans le dernier virage, il y a une descente, ce qui fait que je prends encore plus de vitesse à cet endroit. Ce virage est la clé d'une bonne accélération".