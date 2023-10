Alvaro Bautista: "Sapevo che Toprak avrebbe reagito così".

Il Campionato del Mondo 2023 è ormai deciso: Alvaro Bautista ha un vantaggio di 60 punti su Toprak Razgatlioglu (Yamaha) dopo le tre vittorie in Portogallo, e ci sono solo 62 punti in palio nell'ultimo appuntamento di Jerez a fine ottobre.

Nella prima gara di sabato, Bautista è stato in grado di staccarsi in testa come suo solito e ha vinto con 2,1 secondi di vantaggio su Razgatlioglu.

Le due gare di domenica hanno presentato un quadro completamente diverso. Bautista e Razgatlioglu hanno dato vita a un duello di rara intensità per tutta la distanza, con lo spagnolo che è riuscito a fare la manovra decisiva solo all'ultima curva dell'ultimo giro. Nella gara sprint, Alvaro ha colto di sorpresa Toprak passandolo all'interno e accelerandolo fino al traguardo. Nella seconda gara principale, lo ha superato all'esterno.

Bautista ha affrontato l'ultima curva in modo così veloce e perfetto da poter sfruttare idealmente l'eccellente accelerazione della sua Panigale V4R e Razgatlioglu non ha avuto alcuna possibilità di reagire: il turco ha combattuto con armi spuntate.

"È stata una bella lotta", ha sorriso Bautista, che ha superato il leggendario Carl Fogarty per la sua 56a vittoria in Ducati ed è ora il pilota Superbike di maggior successo della Casa di Borgo Panigale. "Toprak non aveva nulla da perdere, ha provato di tutto. In alcuni giri ho tenuto un po' di distanza per evitare che la gomma anteriore si scaldasse troppo. Il mio ritmo era un po' migliore, ma lui stava lottando al massimo delle sue possibilità. Ha cercato di superarmi ovunque. Gli ho sbattuto la porta addosso un paio di volte, ma lui continuava a sedersi accanto a me all'interno. Ma è normale, me lo aspettavo da lui. È stato fantastico".

"Toprak ha dato il meglio di sé in ogni momento della gara e spesso ho pensato tra me e me: 'Merda, se cade adesso, mi porterà con sé'. A volte era un po' pericoloso perché affrontava le curve al limite", ha detto Alvaro incontrando SPEEDWEEK.com. "Ho dovuto raddrizzare la moto ogni volta o ci saremmo toccati. Ha fatto una bella gara e ha cercato di battermi: mi sono divertito molto. Ma è stato molto difficile perché non volevo accontentarmi del secondo posto. Non volevo solo ottenere i punti per il titolo, ma mi sono goduto la gara e le lotte con lui. Volevo batterlo. Per me è stata una gara normale e non una di quelle che possono decidere il campionato".

Come ha vissuto Bautista i momenti decisivi all'ultima curva? "Nella gara del mattino ero anche all'esterno di Toprak, ma ho visto che stava uscendo sui cordoli", ha raccontato il pilota della Ducati. "Così ho cambiato linea e mi sono spostato all'interno. Nella seconda gara sapevo che Toprak avrebbe reagito così. Ho visto che non apriva completamente il gas per rimanere all'interno. Così ho dato tutto il gas e sono rimasto all'esterno. Il mio pneumatico posteriore girava all'impazzata, ma sono riuscito a prendere più velocità in uscita di curva. L'ho passato all'ultima curva non per la mia moto, ma perché sono molto forte nelle curve veloci. Tutti dicono che ero più veloce di 4/10 secondi nell'ultimo settore. È vero, ma ne ho guadagnato 0,35 secondi in curva. Ho preso velocità fino alla metà del rettilineo, dopo di che la mia velocità non è più alta. L'ultima curva è in discesa, quindi è ancora più evidente che prendo così tanta velocità da lì. Quella curva è la chiave per una buona accelerazione".