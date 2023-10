Álvaro Bautista: "Sabia que Toprak ia reagir assim".

Raramente vimos a estrela da Ducati, Alvaro Bautista, celebrar tanto as vitórias como o fez no Campeonato do Mundo de Superbike em Portimão, no domingo. Isto mostra o quanto os seus triunfos sobre Toprak Razgatlioglu significam para o espanhol.

O Campeonato do Mundo de 2023 está praticamente decidido: Álvaro Bautista tem uma vantagem de 60 pontos sobre Toprak Razgatlioglu (Yamaha) após as três vitórias em Portugal, e há apenas 62 pontos em disputa no último evento em Jerez, no final de outubro.

Na primeira corrida, no sábado, Bautista conseguiu afastar-se na frente, como habitualmente, e venceu com 2,1 segundos de vantagem sobre Razgatlioglu.

As duas corridas de domingo apresentaram um quadro completamente diferente. Bautista e Razgatlioglu travaram um duelo de intensidade raramente vista ao longo de toda a distância, com o espanhol a conseguir apenas a manobra decisiva na última curva da última volta. Na corrida ao sprint, Álvaro apanhou Toprak de surpresa, passando-o por dentro e ultrapassando-o até à meta. Na segunda corrida principal, ultrapassou-o por fora.

Bautista fez a última curva de forma tão rápida e perfeita que foi capaz de usar a excelente aceleração da sua Panigale V4R de forma ideal e Razgatlioglu não teve hipótese de ripostar - o turco lutou com armas brancas.

"Foi uma boa luta," sorriu Bautista, que ultrapassou o lendário Carl Fogarty na sua 56ª vitória para a Ducati e é agora o piloto de Superbike mais bem sucedido da fábrica de Borgo Panigale. "Toprak não tinha nada a perder, tentou tudo. Em algumas voltas mantive alguma distância para que o meu pneu dianteiro não aquecesse demasiado. O meu ritmo era um pouco melhor, mas ele estava a lutar ao máximo. Tentava ultrapassar-me por todo o lado. Bati-lhe na porta algumas vezes, mas ele continuou sentado ao meu lado por dentro. Mas isso é normal, já esperava isso dele. Foi ótimo".

Toprak deu o seu melhor em todos os momentos da corrida e pensei muitas vezes para comigo: "Merda, se ele se despista agora, leva-me com ele". Por vezes era um pouco perigoso porque ele fazia as curvas no limite", disse Álvaro ao SPEEDWEEK.com. "Tive de endireitar a mota de cada vez ou teríamos tocado. Ele fez uma boa corrida e tentou bater-me - gostei muito. Mas foi muito difícil porque eu também não me queria contentar com o segundo lugar. Não queria apenas ganhar os pontos para o título, gostei da corrida e das lutas com ele. Queria ganhar-lhe. Para mim foi uma corrida normal e não uma corrida que pode decidir o campeonato."

Como é que Bautista viveu os momentos decisivos na última curva? "Na corrida da manhã eu também estava do lado de fora de Toprak, mas vi que ele estava a desviar-se para a berma", descreveu a estrela da Ducati. "Então mudei a minha linha e passei para o lado de dentro. Na segunda corrida sabia que o Toprak ia reagir assim. Vi-o não abrir o acelerador até ao fim para ficar por dentro. Por isso, acelerei a fundo e fiquei por fora. O meu pneu traseiro estava a rodar como um louco, mas consegui ganhar mais velocidade na curva. Passei-o na última curva, não por causa da minha mota, mas porque sou muito forte nas curvas rápidas. Toda a gente diz que eu estava 4/10 segundos mais rápido no último sector. Isso é verdade, mas ganho 0,35 seg. disso na curva. Eu ganho velocidade até metade da reta, depois disso a minha velocidade não é maior. A última curva é a descer, por isso é ainda mais notório que eu tire tanta velocidade a partir daí. Essa curva é a chave para uma boa aceleração."