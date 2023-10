Jubilation chez Bonovo action BMW : "Du jamais vu !"

Portimão 2023 a été jusqu'à présent le meilleur week-end de course de Bonovo action BMW depuis son entrée dans le championnat du monde de Superbike. Le propriétaire de l'équipe, Jürgen Röder, et le team manager, Michael Galinski, savent qui ils doivent remercier pour cela.

Ce n'est que depuis cette année que Garrett Gerloff pilote la M1000RR au sein du team Bonovo action, mais le Texan est probablement celui des quatre pilotes BMW qui s'est le mieux familiarisé avec la superbike bavaroise : Tolérant les faiblesses, exploitant les forces.



Depuis Magny-Cours, le pilote de 28 ans s'est classé dans le top 10 à chaque course, a obtenu trois résultats dans le top 5 et est constamment le meilleur pilote BMW.

Le week-end dernier à Portimão, Gerloff a réalisé une performance exceptionnelle en se classant quatrième dans les courses principales. Lors de la première course, il n'est parti qu'en 11e position et a perdu douze secondes sur le vainqueur. Dans la deuxième course, parti en 8e position, il a perdu moins de trois secondes !



"Je suis fou de joie ! Nous ne sommes qu'à 2,8 secondes du vainqueur. Nous n'avons jamais eu cela", a déclaré Jürgen Röder, le propriétaire de l'équipe. "Garrett a fait une course folle. Il a dépassé des coureurs de haut niveau et personne ne pourra l'imiter de sitôt. Je pense que Garrett a pu faire le plein de confiance ces dernières semaines, en commençant par Magny-Cours, où il n'a obtenu que des places dans le top 10, et en terminant ici deux fois meilleure équipe indépendante. Le podium aurait presque été de trop. Cela aurait été trop. Mais nous y sommes. Pas encore là où nous voulons aller".

Depuis Magny-Cours, Gerloff a également progressé au classement général et a remplacé Scott Redding comme meilleur pilote BMW à Portimão. L'Anglais de l'équipe ROKiT a montré des performances parfois fortes dans la première moitié de la saison, mais n'a pas réussi à se classer parmi les dix meilleurs lors des huit dernières courses.

Le manager de l'équipe Michael Galinski, lui-même ancien pilote de course, ne tarit pas d'éloges sur Gerloff.



"C'était un super week-end pour notre équipe, surtout grâce aux succès de Garrett, qui a vraiment conduit de manière sensationnelle et n'a fait aucune erreur", a déclaré le Nord-Allemand en guise d'appréciation. "Nous n'avons jamais été aussi proches de la tête, à 2,8 secondes près ! Tout a vraiment fonctionné à la perfection et je ne peux que dire : chapeau bas et merci, Garrett ! Tout était au top, tout comme la performance de l'équipe, en particulier Les Pearson, le chef d'équipage de Garrett. Tout le monde a fait un travail incroyable".