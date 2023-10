Applausi all'azione Bonovo BMW: "Non è mai successo prima!".

Garrett Gerloff è in sella alla M1000RR del Team Bonovo solo da quest'anno, ma il texano è probabilmente quello dei quattro piloti BMW che ha imparato a conoscere meglio la superbike bavarese: Tollerando i punti deboli e sfruttando i punti di forza.



Da Magny-Cours in poi, il 28enne si è piazzato nella top-10 in ogni gara, ha ottenuto tre risultati nella top-5 ed è costantemente il miglior pilota BMW.

Lo scorso fine settimana a Portimão, Gerloff ha ottenuto una prestazione eccezionale con un quarto posto nelle gare principali. Nella prima gara è partito dall'11° posto in griglia e ha perso dodici secondi dal vincitore, mentre nella seconda è partito ottavo e ha perso meno di tre secondi!



"Sono sbalordito! Siamo a soli 2,8 secondi dal vincitore. Non ci era mai capitato prima", ha esultato l'intraprendente proprietario del team Jürgen Röder. "Garrett ha fatto una gara pazzesca. Ha superato i migliori piloti e nessuno è in grado di farlo così rapidamente. Penso che Garrett sia stato in grado di acquisire molta fiducia in se stesso nelle ultime settimane, iniziando a Magny-Cours, ottenendo solo piazzamenti tra i primi dieci, e qui due volte miglior team indipendente. Il podio sarebbe stato quasi troppo. Sarebbe stata una cosa troppo bella. Ma siamo lì. Non ancora dove vorremmo essere".

Dopo Magny-Cours, Gerloff è salito anche in classifica generale, sostituendo Scott Redding come miglior pilota BMW a Portimão. L'inglese del team ROKiT ha mostrato alcune ottime prestazioni nella prima metà della stagione, ma non è riuscito a entrare nella top ten nelle ultime otto gare.

Anche il team manager Michael Galinski, anch'egli ex pilota, è pieno di elogi per Gerloff.



"È stato un weekend super per la nostra squadra, soprattutto grazie ai successi di Garrett, che ha guidato in modo sensazionale e non ha commesso errori", ha commentato con apprezzamento il nord tedesco. "Non siamo mai stati così vicini alla vetta, 2,8 secondi! Tutto ha funzionato alla perfezione e posso solo dire: tanto di cappello e grazie, Garrett! Tutto è stato al top, anche le prestazioni della squadra, in particolare Les Pearson, il capo equipaggio di Garrett. Tutti hanno fatto un lavoro incredibile".