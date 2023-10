Aplausos na ação Bonovo BMW: "Isto nunca aconteceu antes!"

Portimão 2023 foi o melhor fim de semana de corrida da Bonovo action BMW desde que entrou no Campeonato do Mundo de Superbike. O proprietário da equipa, Jürgen Röder, e o chefe de equipa, Michael Galinski, sabem a quem agradecer por isso.

Garrett Gerloff só tem andado com a M1000RR na ação da Team Bonovo desde este ano, mas o texano é provavelmente o dos quatro pilotos da BMW que melhor se familiarizou com a superbike da Baviera: Tolerando os pontos fracos, explorando os pontos fortes.



Desde Magny-Cours, o piloto de 28 anos terminou no top-10 em todas as corridas, alcançou três resultados no top-5 e é consistentemente o melhor piloto da BMW.

No último fim de semana em Portimão, Gerloff teve um desempenho notável com quartos lugares nas principais corridas. Na primeira corrida, partiu apenas do 11º lugar da grelha e perdeu doze segundos para o vencedor. Na segunda corrida, partiu do oitavo lugar e perdeu menos de três segundos!



"Estou maravilhado! Estamos apenas a cerca de 2,8 segundos do vencedor. Nunca o tínhamos feito antes", regozijou-se o empreendedor proprietário da equipa, Jürgen Röder. "O Garrett fez uma corrida louca. Ultrapassou os melhores pilotos e ninguém consegue fazer isso tão rapidamente. Penso que o Garrett conseguiu ganhar muita auto-confiança nas últimas semanas, começando em Magny-Cours, onde só conseguiu terminar entre os 10 primeiros, e aqui, por duas vezes, a melhor equipa independente. O pódio teria sido quase demais. Seria demasiado bom. Mas estamos lá. Ainda não estamos onde queremos estar".

Desde Magny-Cours, Gerloff também tem estado a subir na classificação geral, substituindo Scott Redding como o melhor piloto da BMW em Portimão. O inglês da equipa ROKiT mostrou algumas performances fortes na primeira metade da temporada, mas não conseguiu ficar entre os dez primeiros nas últimas oito corridas.

O chefe de equipa Michael Galinski, ele próprio um antigo piloto de corridas, também está cheio de elogios a Gerloff.



"Foi um excelente fim de semana para a nossa equipa, especialmente devido aos êxitos de Garrett, que conduziu de forma sensacional e não cometeu erros", afirmou o responsável norte-alemão. "Nunca estivemos tão perto do topo, 2,8 segundos! Tudo funcionou na perfeição e só posso dizer: parabéns e obrigado, Garrett! Foi tudo de topo, o desempenho da equipa também, especialmente Les Pearson, o chefe de equipa de Garrett. Toda a gente fez um trabalho incrível."