Danilo Petrucci tuvo uno de sus peores días

Octavo en la Superpole y 12º, 15º y 6º en las carreras - aparte de la segunda carrera, el penúltimo fin de semana de carreras del Campeonato del Mundo de Superbike fue una decepción para Danilo Petrucci. Sus resultados estuvieron directamente relacionados con los neumáticos Pirelli.



"El sábado fue uno de los peores días del año", se lamentaba el piloto del Barni Ducati. "Me adelantaron mucho y me salí de la pista más de una vez. Pero sobre todo no tenía feeling con la moto. En los entrenamientos teníamos un buen ritmo, pero en carrera no he podido repetirlo. Creo que tenía mal el neumático delantero. El hecho de que mi mejor vuelta se anulara en la Superpole tampoco ayudó".

Petrucci volvió a quejarse de los neumáticos tras la carrera de la Superpole, esta vez con el SCX blando. Sólo con el neumático duro de carrera en la segunda carrera principal las cosas fueron bien.



"No tengo mucho que decir. Con el neumático SC0 mi ritmo no era malo y bueno para acabar entre los cinco primeros. Sin embargo, en la tercera sesión libre ya nos dimos cuenta de que no éramos lo suficientemente rápidos con el SCX", explicó el piloto de 32 años. "La carrera de la Superpole fue un desastre porque la carcasa del SCX es demasiado blanda. Tendrías que tener una puesta a punto completamente diferente para él y con mi peso es generalmente difícil beneficiarse del rendimiento extra del neumático. El neumático se mueve demasiado en la fase de desaceleración. Con el SC0 todo va bien, he terminado sexto saliendo desde la 11ª posición, lo que no está mal. Todos los demás son más rápidos con el SCX, yo no".

Antes del final de temporada en Jerez, del 27 al 29 de octubre, Petrucci ocupa la séptima posición de la clasificación general con 205 puntos, 65 puntos por delante de los pilotos oficiales Xavi Vierge (Honda) y Alex Lowes (Kawasaki). Está a 28 puntos del sexto clasificado, Michael Rinaldi (Ducati).