Danilo Petrucci a vécu l'une de ses pires journées

Huitième de la superpole et 12e, 15e et 6e des courses, l'avant-dernier week-end de course du championnat du monde Superbike a été décevant pour Danilo Petrucci, à l'exception de la deuxième course. Ses résultats étaient directement liés aux pneus Pirelli.



"Samedi a été l'une des pires journées de l'année", a gémi le pilote Barni Ducati. "J'ai été souvent doublé et je suis sorti de la piste plus d'une fois. Mais surtout, je n'avais aucune sensation avec la moto. Nous avions un bon rythme lors des essais, mais je n'ai pas pu le reproduire en course. Je pense que j'ai eu un mauvais pneu avant. Le fait que mon meilleur tour ait été annulé en superpole n'a pas aidé non plus".

Petrucci s'est à nouveau plaint des pneus après la course de Superpole, cette fois avec le SCX tendre. Ce n'est qu'avec le pneu dur de course, lors de la deuxième course principale, que tout s'est bien passé.



"Je n'ai pas grand chose à dire. Avec le pneu SC0, mon rythme n'était pas mauvais et bon pour un top 5 en fin de course. Cependant, dès la troisième séance d'essais, nous avions découvert que nous n'étions pas assez rapides avec le SCX", a expliqué le pilote de 32 ans. "La course de Superpole a été un désastre parce que la carcasse du SCX est trop tendre. Il faudrait avoir un set-up complètement différent pour cela et avec mon poids, il est généralement difficile de profiter des performances supplémentaires du pneu. Le pneu bouge trop dans la phase de décélération. Avec le SC0, tout va bien - j'ai terminé sixième en partant de la 11e place, ce qui n'est pas mal. Tous les autres sont plus rapides avec le SCX, pas moi".

Avant la finale de la saison qui se déroulera du 27 au 29 octobre à Jerez, Petrucci occupe la septième place du classement général avec 205 points et compte 65 points d'avance sur les pilotes d'usine Xavi Vierge (Honda) et Alex Lowes (Kawasaki). Il lui manque 28 points sur le sixième du championnat, Michael Rinaldi (Ducati).