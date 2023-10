Danilo Petrucci ha vissuto una delle sue peggiori giornate di sempre

Ottavo in Superpole e 12°, 15° e 6° in gara - a parte la seconda gara, il penultimo weekend di gare del Campionato Mondiale Superbike è stato una delusione per Danilo Petrucci. I suoi risultati sono stati direttamente collegati ai pneumatici Pirelli.



"Il sabato è stato uno dei giorni peggiori dell'anno", si è lamentato il pilota del Barni Ducati. "Sono stato sorpassato spesso e sono uscito di pista più di una volta. Ma soprattutto non avevo feeling con la moto. Nelle prove avevamo un buon ritmo, ma in gara non sono riuscito a ripeterlo. Credo di aver avuto una gomma anteriore difettosa. Anche il fatto che il mio giro migliore sia stato annullato in Superpole non mi ha aiutato".

Petrucci si è nuovamente lamentato delle gomme dopo la Superpole, questa volta con la SCX morbida. Solo con la gomma da gara dura nella seconda gara principale le cose sono andate bene.



"Non ho molto da dire. Con il pneumatico SC0 il mio ritmo non era male e mi ha permesso di arrivare tra i primi cinque. Tuttavia, avevamo già scoperto nelle terze prove che non eravamo abbastanza veloci con la SCX", ha spiegato il 32enne. "La Superpole è stata un disastro perché la carcassa della SCX è troppo morbida. Bisogna avere un assetto completamente diverso e con il mio peso è generalmente difficile beneficiare delle prestazioni extra del pneumatico. Lo pneumatico si muove troppo in fase di decelerazione. Con la SC0 va tutto bene: sono arrivato sesto partendo dall'11° posto, il che non è sbagliato. Tutti gli altri sono più veloci con la SCX, io no".

In vista del finale di stagione a Jerez il 27-29 ottobre, Petrucci è settimo in classifica generale con 205 punti, 65 punti di vantaggio sui piloti ufficiali Xavi Vierge (Honda) e Alex Lowes (Kawasaki). È a 28 punti dal sesto posto di Michael Rinaldi (Ducati).