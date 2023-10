Danilo Petrucci teve um dos seus piores dias de sempre

Na reunião do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Portimão, Danilo Petrucci só conseguiu alcançar um resultado agradável em sexto lugar na segunda corrida. O piloto da Ducati explica porque é que as suas performances flutuam.

Oitavo na Superpole e 12º, 15º e 6º nas corridas - com exceção da segunda corrida, o penúltimo fim de semana do Campeonato do Mundo de Superbike foi uma desilusão para Danilo Petrucci. Os seus resultados estiveram diretamente relacionados com os pneus da Pirelli.



"Sábado foi um dos piores dias do ano", lamentou o piloto da Barni Ducati. "Fui ultrapassado muitas vezes e saí da pista mais de uma vez. Mas, acima de tudo, não senti nada com a mota. Nos treinos tivemos um bom ritmo, mas na corrida não o consegui repetir. Acho que tinha um pneu dianteiro mau. O facto de a minha melhor volta ter sido anulada na Superpole também não ajudou."

Petrucci voltou a queixar-se dos pneus após a corrida de Superpole, desta vez com o SCX macio. Só com o pneu duro de corrida na segunda corrida principal é que as coisas correram bem.



"Não tenho muito a dizer. Com o pneu SC0, o meu ritmo não era mau e era bom para terminar entre os cinco primeiros. No entanto, já tínhamos verificado no terceiro treino que não éramos suficientemente rápidos com o SCX", explicou o piloto de 32 anos. "A corrida da Superpole foi um desastre porque a carcaça do SCX é demasiado macia. Teríamos de ter uma configuração completamente diferente e, com o meu peso, é geralmente difícil beneficiar do desempenho extra do pneu. O pneu move-se demasiado na fase de desaceleração. Com o SC0 está tudo bem - terminei em sexto lugar, partindo do 11º lugar, o que não está errado. Toda a gente é mais rápida com o SCX, eu não."

Antes do final da época em Jerez, de 27 a 29 de outubro, Petrucci ocupa o sétimo lugar na classificação geral com 205 pontos, 65 pontos à frente dos pilotos de fábrica Xavi Vierge (Honda) e Alex Lowes (Kawasaki). Está a 28 pontos do sexto classificado, Michael Rinaldi (Ducati).