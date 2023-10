Alex Lowes (Kawasaki): ¿La rodilla rota otra vez?

Alex Lowes está teniendo mala suerte. El piloto de 33 años se dirigió al pit lane en la carrera de la Superpole en Magny-Cours debido a un dolor en la rodilla izquierda. Fue expulsado de la segunda carrera. El piloto de Kawasaki se operó de la lesión de menisco la semana siguiente, el 13 de septiembre, para poder volver a sentarse en su ZX-10RR diez días después en MotorLand Aragón. Pero su equipo tiró de la cuerda y puso en su lugar al piloto probador Florian Marino.

En Portimão, Lowes regresó. "Sentí que no estaba en mi mejor momento, quizás porque me perdí una carrera en Motorland", dijo Lowes el sábado con una sonrisa. "Tuvimos el gran parón del verano, luego una lesión, me operaron del brazo, así que estoy un poco retrasado con mi forma física. Luego tuve diez días para recuperarme de la operación de rodilla. La verdad es que no me causó ningún dolor y estoy contento de haber vuelto. Es mucho más divertido pilotar que mirar".

La penúltima cita de la temporada parecía ir inicialmente a la perfección para Lowes. Rea le aupó al segundo puesto de la parrilla en la Superpole con una vuelta rápida y terminó quinto en la primera carrera. "Hice una buena vuelta en la Superpole. La clasificación es casi más importante que cualquier otra sesión porque realmente puede cambiar tu fin de semana", señaló Lowes. "Estaba contento de conseguir mi mejor vuelta hasta ahora aquí, especialmente después de un largo tiempo de baja y dos cirugías, así que no podía esperar mucho más".

El domingo cambiaron las tornas. En la carrera de la Superpole, Lowes sufrió una caída idéntica a la de Rea, cayendo sobre su rodilla operada. El piloto de Kawasaki, que cojeaba mucho, volvió a ser excluido de la segunda carrera por los médicos de carrera.



"Un día decepcionante, sin duda", se lamentaba Lowes. "He tocado el bordillo y me he caído. Fue amargo porque tenía una buena oportunidad. Incluso después de la reparación estaba haciendo tiempos de vuelta como los del top-5", se lamentaba el padre de gemelos. "Estaba cargado de adrenalina y corrí hacia mi moto, pero no había pasado mucho tiempo desde mi operación de rodilla, no estaba al cien por cien. Así que volveré a casa, me recuperaré e intentaré acabar fuerte la temporada en Jerez".