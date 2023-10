Alex Lowes (Kawasaki) : Encore le genou en vrac ?

Lors de la course Superpole à Portimão, Alex Lowes a chuté dans le même virage que son coéquipier Kawasaki Jonathan Rea. L'Anglais est tombé sur son genou fraîchement opéré et a dû renoncer à la deuxième course.

Alex Lowes a une série de malchance. Le pilote de 33 ans s'est dirigé vers la voie des stands lors de la course Superpole à Magny-Cours en raison de douleurs au genou gauche. Il a été interdit de départ pour la deuxième course. Le pilote Kawasaki s'est fait opérer de son ménisque la semaine suivante, le 13 septembre, pour pouvoir remonter sur sa ZX-10RR dix jours plus tard au MotorLand Aragón. Mais à ce moment-là, son équipe a tiré sur la corde et a placé à la place le pilote d'essai Florian Marino sur la moto.

À Portimão, Lowes a fait son retour. "J'avais l'impression de ne pas être dans ma meilleure forme, peut-être parce que j'ai manqué une course au Motorland", a déclaré Lowes en souriant samedi. "Nous avons eu la grande pause de l'été, puis une blessure, j'ai été opéré du bras, donc j'ai un peu de retard sur ma condition physique. Ensuite, j'ai eu dix jours pour me remettre de mon opération du genou. Cela ne m'a pas vraiment fait mal et je suis content d'être de retour. C'est beaucoup plus amusant de rouler que de regarder !"

L'avant-dernier meeting de la saison semblait d'abord se dérouler parfaitement pour Lowes. Rea l'a tiré vers la deuxième place sur la grille de départ lors d'un tour rapide en superpole et il a terminé cinquième de la première manche. "J'ai fait un bon tour en superpole. Les qualifications sont presque plus importantes que n'importe quelle autre séance, car elles peuvent vraiment changer votre week-end", a souligné Lowes. "J'étais content d'avoir réalisé ici mon meilleur tour jusqu'à présent, surtout après une longue période d'inactivité et deux opérations, donc je ne pouvais pas en attendre beaucoup plus".

Le dimanche, la situation s'est inversée. Lors de la course de Superpole, Lowes a chuté de manière identique à Rea, tombant sur son genou opéré. Le pilote Kawasaki, qui boitait fortement, a de nouveau été interdit de départ pour la deuxième manche par les médecins de la course.



"Une journée décevante, c'est clair", a gémi Lowes. "J'ai touché le trottoir et j'ai chuté. C'était amer, car j'avais une bonne chance. Même après la réparation, j'ai réalisé des temps au tour dignes du top 5", s'est agacé le père de jumeaux. "J'étais gonflé à bloc d'adrénaline et j'ai couru vers ma moto, mais il ne s'était pas passé beaucoup de temps depuis mon opération du genou - je n'étais pas à 100 %. Je vais donc rentrer chez moi, me reposer et essayer de finir la saison en force à Jerez".