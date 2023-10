Alex Lowes (Kawasaki): Ginocchio rotto di nuovo?

Alex Lowes sta vivendo un periodo di sfortuna. Nella Superpole di Magny-Cours, il 33enne è rientrato ai box per un dolore al ginocchio sinistro. La seconda gara gli è stata vietata. Il pilota della Kawasaki è stato operato al menisco la settimana successiva, il 13 settembre, per potersi sedere nuovamente in sella alla sua ZX-10RR dieci giorni dopo al MotorLand Aragón. Ma il suo team ha tirato la corda e ha fatto salire sulla moto il collaudatore Florian Marino.

A Portimão, Lowes è tornato. "Sentivo di non essere al meglio, forse perché ho perso una gara al Motorland", ha detto Lowes sabato con un sorriso. "Abbiamo avuto la grande pausa in estate, poi un infortunio, ho subito un intervento chirurgico al braccio, quindi sono un po' indietro con la mia forma fisica. Poi ho avuto dieci giorni per recuperare dall'intervento al ginocchio. Non mi ha causato alcun dolore e sono felice di essere tornato. È molto più divertente correre che guardare!".

Il penultimo appuntamento della stagione sembrava inizialmente andare alla perfezione per Lowes. Rea lo ha portato al secondo posto in griglia in Superpole con un giro veloce ed è arrivato quinto nella prima gara. "Ho fatto un buon giro in Superpole. Le qualifiche sono quasi più importanti di qualsiasi altra sessione perché possono davvero cambiare il weekend", ha sottolineato Lowes. "Sono stato contento di aver fatto il mio miglior giro finora, soprattutto dopo un lungo periodo di pausa e due interventi chirurgici, quindi non potevo aspettarmi molto di più".

Domenica la situazione è cambiata. Nella Superpole Lowes è caduto in modo identico a Rea, cadendo sul ginocchio operato. Il pilota della Kawasaki, che zoppicava gravemente, è stato nuovamente bandito dalla seconda gara dai medici di gara.



"Una giornata sicuramente deludente", si è lamentato Lowes. "Ho toccato il cordolo e sono caduto. È stato un peccato perché avevo buone possibilità. Anche dopo la riparazione stavo facendo tempi sul giro da top-5", si è detto il padre di due gemelli. "Ero carico di adrenalina e sono corso verso la mia moto, ma non era passato molto tempo dall'intervento al ginocchio e non ero al 100% della forma fisica. Quindi tornerò a casa, mi riprenderò e cercherò di finire bene la stagione a Jerez".